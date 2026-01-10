中正高工變造勢場！大型機具橫行惹議 邱議瑩：依法借用

有網友PO文質疑，立委邱議瑩今晚將在中正高工籃球場辦造勢，但昨天施工期間大型機具進駐校園，引發安全疑慮。（摘自爆料公社公開版）

有網友PO文質疑，立委邱議瑩今晚將在中正高工籃球場辦造勢，但昨天施工期間大型機具進駐校園，引發安全疑慮。（摘自爆料公社公開版）

有網友PO文質疑，立委邱議瑩今晚將在中正高工籃球場辦造勢，但昨天施工期間大型機具進駐校園，引發安全疑慮。（摘自爆料公社公開版）

民進黨高雄市長初選下周登場，立委邱議瑩今（10）日晚間將在中正高工籃球場舉辦「團結高雄贏－音樂之夜」造勢活動，卻遭爆料施工期間大型機具進駐校園，引發安全疑慮，在網路上掀起兩方人馬論戰，有人認為確實不妥，但也有人護航直斥網軍作亂。對此，邱議瑩陣營回應，依法借用放學後跟假日時間，施工過程廠商都有注意安全事項

有網友在臉書社團「爆料公社」發文指控，1月9日周五學生仍在上體育課時，大型機具就直接進駐中正高工籃球場，約一半籃球場被占用，且未設置任何圍欄隔離，大型機具及車輛在場內橫衝直撞，多次險象環生。

廣告 廣告

該名爆料者質疑「政治不該進入校園」、「造勢活動不該影響學生受教權」，更痛批為了市長選舉就可以把學生安全置之不顧，認為這不應該是政治人物該做的事。

對於相關指控，邱議瑩辦公室低調回應，活動是「依法借用放學後跟假日時間」，施工過程廠商都有注意安全事項，也會再次提醒廠商要注意安全。

不過，此事在網路引發兩派激烈論戰，支持邱議瑩的網友認為是「網軍帶風向」，要求「鎖帳假帳號」，並強調「那塊分別為台糖和軍方的土地，潑髒水前請先去搞清楚土地是誰的」，批評「一般人就是都不查證，所以才會輕易的被帶風向」。

但也有網友指出，爆料者疑似是該校老師，反酸「踹完法務部部長的門完又踹進校門，是不能講喔？」更有從業30年的工安專業人士直言「辦活動沒關係，但是推高機在學生多的地方就是不安全」，表示曾有2位同仁被壓死，案例宣導更是10多起，警告「只要一個學生出事，也別選了」。

【看原文連結】