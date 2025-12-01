中正、中山路重新規劃 8日辦說明會

讓人行更安全，市府團隊進行中西區中正路、中山路人行友善環境改造。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

中西區中正路、中山路是台南市最熱鬧區域，也是觀光客齊聚之地，為打造更安全、友善步行環境，交通局向中央爭取補助，目前已完成提升兩路段人行友善環境的設計成果，八日將舉辦「台南市友善安全交通環境改善–中正路及中山路地方說明會」，邀請市民朋友齊聚參與、分享意見。

交通局表示，自去年八月起，透過公民共學工作坊，深入蒐集市民意見，與市民「共想」示範路段交通環境的改善可能，市府團隊也與民間團體持續投入「行人友善、安全宜行」推動工作，舉辦設計分享會，公開展示中正路及中山路初步規劃，蒐集在地居民經驗與建議，作為後續調整設計的重要依據。