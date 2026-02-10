中正一警銀聯手數位防詐 守護民眾平安過好年

%E4%B8%80 77 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局中正第一分局近日召開金融機構協調會，邀集轄內各金融機構代表與會，共同研商防詐攔阻與治安維護作為。會中感謝金融機構從業人員長期協助警方阻詐，除提供民眾專業金融服務外，更在第一線守護民眾財產安全，並特別感謝永豐銀行張韡蒨小姐及臺灣銀行何東昇先生分享實務攔阻經驗，期許各機構持續強化內、外部聯防機制，即時通報、共同阻斷詐騙連結。

中正第一分局指出，內政部警政署推出「165打詐儀表板」每日更新最新詐騙手法與趨勢，無論做為金融機構內部教育訓練或臨櫃關懷提問參考，皆為相當實用之防詐工具。警方呼籲，行員如發現異常交易或疑似遭詐案件，務必第一時間通報轄區派出所，啟動警銀合作攔阻機制，降低民眾財產損失。

另因應重要節日期間人流、金流增加，中正第一分局提醒金融機構行員及金銀珠寶業等財物匯集處所，持續加強自我防衛並保持與警方聯繫，防範強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件發生。除落實內部安全措施外，亦請保全人員加強巡查，警方也將同步強化轄內財物匯集處所巡守，全力維護治安。

中正第一分局強調，各金融機構如有需要警方協助之處，均可隨時聯繫本分局或轄區派出所，警方將即時派員處理；另於年節期間提供「免費護鈔服務」，民眾提領大額現金可透過110、金融機構或直接向派出所申請。中正第一分局將持續深化警銀合作，守護民眾財產安全，讓市民平安歡喜過好年。