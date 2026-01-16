中永和地區市議員齊心挺消防 添購高階熱顯像儀守護雙和

新北市議會陳鴻源副議長、連斐璠議員、張維倩議員及金瑞龍議員共同運用議員建議款經費購置四組高階「熱顯像儀」予第七大隊國光、南勢、永和及永平分隊。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

為強化火場救災效能及提升消防人員安全，新北市消防局第七救災救護大隊於昨（15）日獲新北市議會陳鴻源副議長、連斐璠議員、張維倩議員及金瑞龍議員共同鼎力相助，運用議員建議款經費總計新臺幣120萬元，購置高階「熱顯像儀」共4組。這批新式裝備將配置於第七大隊轄下的國光、南勢、永和及永平分隊，預期將顯著提升第一線消防人員在濃煙環境中的視野與應變能力。

新北市消防局第七大隊指出，雙和地區人口稠密、老舊建築眾多，火災發生時濃煙密布及極易阻礙視線。此次購置的熱顯像儀，具備在黑暗與濃煙中偵測熱源的先進功能，能協助消防人員快速判讀起火點、搜尋受困民眾及辨識環境潛在危險。新北市議會陳鴻源副議長、連斐璠議員、張維倩議員及金瑞龍議員長期關心地方公共安全，在獲悉消防分隊有裝備汰換及升級需求後，4位議員不分黨派，各挹注經費支持，展現對消防同仁的強力後盾與對市民生命財產的高度重視。

熱顯像儀是現代消防救災不可或缺的「救命利器」，有助救災人員精準掌握火場動態。（讀者提供）

第七大隊大隊長鄭向晃表示，熱顯像儀是現代消防救災不可或缺的「救命利器」。感謝4位議員的協助，讓轄區內的分隊能添購救災利器。透過這批新裝備，消防人員在執行室內搜救與滅火任務時，能更精準地掌握火場動態，不僅能爭取黃金救援時間，更能大幅降低消防員在危險環境中的作業風險。

消防局長陳崇岳提到，政府資源有限，但民力與議會的支持無窮。此次4位議員的熱心協助，不僅優化了救災硬體設備，更為雙和地區築起一道堅實的安全防護網。第七大隊將持續精進專業訓練，善用這批熱顯像儀，全力守護市民的居住安全。