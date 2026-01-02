中永和房市亮眼 寒冬抗跌王

2025年整體房市受銀行限貸、信用管制政策與信心面影響，交易量明顯量縮，但從實價登錄觀察，並非所有區域同步修正。以中永和為例，近一年大樓、華廈成交量雖較去年減少3至4成，但價格不跌反漲，仍有5％至10％的漲幅，相較部分新興重劃區量縮5至8成、價格回檔10至20％，表現明顯更為亮眼。

中永和房市近五年呈現「價漲量縮」走勢。根據實價登錄資料彙整顯示，無論永和或中和，合計中古屋加新屋的成交量雖下滑，但平均成交單價均明顯上揚。永和方面近五年漲幅約32％，即使近一年有央行第七波選擇性信用管制等打房措施重創整體市場表現，仍有約5％的增幅，中和房價漲幅更大，近五年漲幅高達50％，近一年增幅即約10％。

預售實登衝破120萬元

從市場價格觀察，中和近年房價持續補漲，不僅中古屋漲幅超越永和，預售案「漢皇方圓」實價登錄成交價也突破每坪120萬元，達122.15萬元，對於中和個案創高價，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，除有捷運利基，永和近年新案稀少，也是迫使購屋族將購屋目標轉往中和的原因之一。

愛山林副董事長張境在分析，中永和地區因生活機能便捷、可開發土地稀少，是近年房價持續創新高的主因。

全項科技房產中心總監陳傑鳴表示，中永和在房市低迷的狀況下，依然能表現相對強勢的關鍵原因在於「區位成熟度」與「供給結構」。

自住剛性買盤需求強勁

中永和屬於北市第一環生活圈，距離台北市核心近，通勤時間短，加上捷運路網完整、生活機能高度成熟，長期以來具備強勁自住剛性需求。即便景氣反轉，真正有居住需求的買盤仍會優先選擇此類區域，價格自然較具支撐力。相對地，新興重劃區供給量大、投資型買盤比例高，一旦資金退潮，價格修正幅度往往較深。

其次，中永和新案供給稀少，市場以中古屋為主，地主整合、重建門檻高，使得供給面長期受限。在「量少、需求穩」的結構下，即便交易量下滑，屋主讓價意願有限，反而容易出現「價穩量縮」甚至小幅上漲的走勢。

對於目前購屋族若想在中永和兼顧保值與增值，陳傑鳴建議掌握三大原則。第一，優先選擇捷運站步行10分鐘內的物件，交通條件是中永和最核心的價值來源。第二，鎖定屋齡20至30年、具都更或危老潛力的公寓或電梯華廈，未來重建題材仍有想像空間。第三，避免過度追高小坪數投資型產品，改以主流自住坪數、格局方正為優先，流通性與抗跌性更佳。

市場人士分析，中永和機能成熟、區位佳，能在修正波中逆勢撐盤，並非偶然。對區域自住買方而言，不妨可趁目前市場冷靜期精挑細選，反而是中長期布局的關鍵時點。