中油三接二期浮報破百億！羅智強轟檢調拖21天 留時間滅證串供

國民黨立院黨團3日再開記者會批評，檢方自11月11日接獲第三度遞交的檢舉函後，直到昨日才展開搜索，整整拖了21天，等同留足時間讓相關人士滅證串供。(張睿廷攝)

中油三接二期工程浮報疑雲越燒越大，國民黨立院黨團3日再開記者會批評，檢方自11月11日接獲第三度遞交的檢舉函後，直到昨日才展開搜索，整整拖了21天，等同留足時間讓相關人士滅證串供，檢調大陣仗搜索看似積極，實際卻像欲縱故擒、大案小辦、棄車保帥、以拖待變。

此次弊案涉及採購浮報金額疑超過百億元，調查局與廉政署昨日搜索11處地點，約談13人，其中台灣世曦前董座施義芳、經理陳建中與主管張欽森3人列被告，但最後全被無保請回。

國民黨團書記長羅智強質疑，非綠人士辦案手段強硬，綠營背景人士卻總能輕描淡寫帶過。檢舉內容一再指向中油總經理，但至今未見檢調約談。他回憶質詢中油董事長方振仁時，對方以「招標過程是前任負責」回應，並點出前總經理李順欽也曾擔任董事長，名字早已送交檢方。

羅智強抨擊，東丕公司被約談後承認「都是中油要求浮報價格」，若沒有國民黨召開記者會，檢調恐怕根本不會動作。

羅智強強調，他的檢舉人三年前、今年8月都曾向檢方反映卻石沉大海，如今還要擔心被滅證、被施壓，顯示制度已失去公信力，民進黨執政期間，太子集團在台詐騙九年，中油浮報疑雲延燒至今，賴清德總統卻始終未見表態，反而天天忙著抹紅在野。

國民黨立委王鴻薇則指，遭搜索的施義芳是民進黨長年政治素人化包裝下的重要英系人馬，從2008年至2020年連續被提名不分區立委，政商關係盤根錯節，施到世曦任董事長時花籃塞滿現場，足見能量雄厚。王還點名近年台電、台鹽綠能等國營事業爆出多起弊案，綠營安插自家人後，國營事業虧損連連，卻肥了特定派系，國營事業成了民進黨的酬庸與貪腐保證。

王鴻薇補充，中油虧損超過800億元，但三接一項外拓工程浮報就疑達150億元，國營事業被掏空、派系卻一路壯大，民進黨必須向社會清楚交代。王鴻薇最後呼籲，檢調應揪出真正黑手，而不是讓辦案方式看起來像在放水。

