中油三接二期預算爆灌水百億？一期又傳招標疑雲 政院今專案報告

中油觀塘第三天然氣接收站（三接）再爆弊端？日前才傳出原為94億元的工程預算，在中油高層要求下最後竟提高到253億元，在野立委要求徹查；中油當時稱，廠商曾訪價並經公開閱覽程序，才由中油審查編列招標預算，並無「百億暴增為253億元」一事。但今又有消息傳出，三接一期工程也疑讓特定廠商得標！而因三接案備受關注，政院今在立院要求下將提專案報告。

國民黨質疑：三接外推案「報價硬被抬高到253億」

日前三接第二期外推防波堤工程被爆疑似「灌水」逾百億元，且檢調兩度接獲檢舉卻遲遲無結果。國民黨立院黨團14日曾質疑此案，並引述爆料者說法稱，三接外推方案的防波堤工程預算原為94億元，廠商初報122億元，但中油高層卻認為「報價太低」，要求廠商連續四度加價，最終提高到253億元，整整多出160億元；藍委批，政院在2021年宣布外推455公尺、工期延長2.5年、經費增加150億元，但實際決標金額卻高達253億元，導致計畫總經費暴增305億多元，與先前政府說明明顯不符，質疑能涉及官商勾結。

經濟部、中油駁：預算從頭到尾都是253億、無暴增

針對該質疑，中油11日曾回應，強調招標預算並非「從百億暴增至253億」，而是兩次招標公告的預算金額皆為253億元，媒體報導不符事實。中油並說，外推工程是委託台灣世曦提出概估，中油依物價指數、工程類比案件與市場詢價編列預算，全案招標流程皆依法進行。但中油也表示將全力配合後續檢調調查。經濟部長龔明鑫則指，2024年曾有落選廠商檢舉三接二期招標疑涉及不法，但政風單位調查後未發現違法；已要求政風單位再次啟動調查。

藍黨團最後提案要求行政院長卓榮泰率相關部會，針對「三接工程弊案」於今（17）日提出專案報告。

媒體再爆：三接一期也疑暗藏標案瑕疵、疑似護航特定廠商

但《鏡週刊》17日再度爆料，指出早在2019年招標的「三接一期建港及圈堤造地工程」就疑點重重，甚至被質疑藉由採購程序操作，讓特定廠商得標。報導引述爆料者指出，此案在2019年決標前有多次重大更動、廢標與回復招標，開標到決標期間長達141天；而因中油在第一與第三次招標時採「不分段開標」，先公布價格再開技術標，形同讓評選委員在得知價格後調整技術評分，可能導致「高價廠商反而逆轉勝」。

此外，該案採「最有利標」，報價僅占20%，技術評分項目繁多、可操作空間大，形同讓特定廠商有機會透過技術分超車。

