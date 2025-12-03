中油三接傳爆浮報百億 世曦、中油13人訊後均請回 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

被稱為「三接」的中油第三座液化天然氣接收站工程，屢傳死亡工安事故，勞動部職業安全衛生署今年7月發函要求中油落實職安監督，「三接」又被爆料二期工程涉及浮報工程經費逾百億元，且檢調接獲關鍵錄音檔檢舉，台北地檢署2日指揮廉調人員執行搜索，並約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、證人中油副總黃榮裕等13人到案說明，檢察官複訊後全數請回。

北檢表示，今年11月11日立委舉行記者會舉行記者會質疑「能源全國吃緊、中油高層緊吃」當天北檢接獲匿名檢舉信函，檢方指揮廉政署北部地區調查組與調查局北機站共同偵辦，檢調廉已多次召開專案會議，為了保全證據，檢方2日指揮廉調人員執行搜索約談。

中油「三接」的前身觀塘工業區原本由東帝士集團旗下的東鼎液化瓦斯公司投資興建，之後輾轉由中油併購，中油公司於107年10月26日決標三接工程，簽約委託台灣世曦工程顧問公司監造，興建工程的施工團隊發包給皇昌營造、泛亞工程等業者承攬。第一期工程在港區要興建防波堤阻擋海浪，需要建造許多沉箱，這些沈箱可能在移動時相互碰撞導致破裂，當時被環團質疑變成「豆腐渣」工程。

不過，檢方接獲匿名檢舉附有爆料錄音檔，內容指出，廠商加到150億元，中油高層還是不滿意；廠商又報價220億元，竟然被中油高層罵「你這個頭家人不會做頭路，我已經跟你講這麼多了，還聽不懂！」廠商認為這位中油高層應該不會A錢，但台灣不可能有這麼好康的事，無奈再加價到256億，後來中油以253億元招標。

北檢於是在2日指揮廉調人員搜索中油公司、世曦公司及案關人員之住居所、辦公位置等共11處，並通知2家公司 與本案採購有關之人員、主管等共13人到案說明，廉詢、偵訊後全數請回。

