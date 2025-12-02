中油三接傳爆浮報百億 北檢出手了 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

被稱為「三接」的中油第三座液化天然氣接收站工程，屢傳死亡工安事故，勞動部職業安全衛生署今年7月發函要求中油落實職安監督，「三接」又被爆料二期工程涉及浮報工程經費逾百億元，且檢調接獲關鍵錄音檔檢舉，台北地檢署今（2）日執行搜索行動，並通知 案關13人到案釐清，稍晚將移送北檢複訊。

北檢表示，11月11日接獲匿名檢舉信函，立即指揮廉政署北部地區調查組與調查局北部地區機動工作站共同偵辦。

經承辦主任檢察官、檢察官密集召開專案會議，蒐集事證，為保全證據，於今天指揮廉政署北調組廉政官及調查局北機站調查官，持法院核發之搜索票，搜索中油公司、世曦公司及案關人員之住居所、辦公位置等共11處，並通知上開公司與本案採購有關之人員、主管等共13人到案說明，目前持續調查釐清中。

中油公司於107年10月26日決標三接工程，簽約委託台灣世曦工程顧問公司監造，興建工程的施工團隊發包給皇昌營造、泛亞工程等業者承攬。第一期工程在港區要興建防波堤阻擋海浪，需要建造許多沉箱，這些沈箱可能在移動時相互碰撞導致破裂，當時被環團質疑變成「豆腐渣」工程。

據爆料錄音檔內容指出，廠商加到150億元，中油高層還是不滿意；廠商又報價220億元，竟然被中油高層罵「你這個頭家人不會做頭路，我已經跟你講這麼多了，還聽不懂！」廠商認為這位中油高層應該不會A錢，但台灣不可能有這麼好康的事，無奈再加價到256億，後來中油以253億元招標。

