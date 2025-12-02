中油三接外推防坡堤工程預算暴增百億涉弊案 世曦前董事長施義芳送北檢漏夜偵訊
中油第三座天然氣接收站（三接）第二階段負責外推防坡堤工程設計、預算編列的台灣世曦前董事長施義芳2日被調查局約談、3日凌晨北檢漏夜偵訊。（圖片來源／信傳媒資料庫）
中油第三座天然氣接收站（三接）工程爆發弊案！北檢日前接獲匿名檢舉信函、錄音檔，指之外廓防坡堤新建工程（外推防坡堤工程）涉嫌虛增工程預算百億，經業主方中油至少4度加價，一路灌水至253億元，台北地檢署2日指揮調查局等將涉案的民進黨前立委、世曦前董座施義芳13人約談，晚上送北檢複訊、3日凌晨漏夜偵訊。
台北地檢署2日指揮廉政署、調查局搜索中油及台灣世曦工程顧問公司涉採購案人員的辦公室、住居所等11處，通知世曦前董座施義芳13人到案說明，根據《太報》的報導，搜索包括中油位於信義區總部採購處、台中大肚液化天然氣工程處、世曦公司，及相關被告住居所。
檢方11月接到檢舉，2日發動搜索和約談施義芳到案
檢方以被告身分傳喚世曦前董事長施義芳、港灣工程部高階主管張欽森、及張的部屬港灣工程部經理陳建中到案，2日晚間送北檢複訊，世曦工程表示，全力配合司法調查。
中油第三座天然氣接收站工程持續進行中。（圖片來源／台灣中油網站）
世曦工程顧問公司是交通部主導的中華顧問工程司100％持股公司，被認為是英系人馬的施義芳2020年立委選舉沒上，4月20 日被政府指派接任世曦工程顧問董事長，他在董事長任內遇到中油2022年4月辦理第1次「觀塘接收站外推方案之外廓防坡堤新建工程（外推防坡堤工程）公告招標。
三接工程預算爆增百億，有廠商和中油的錄音檔
關鍵在於，《鏡週刊》報導指出日前爆料稱取得檢舉案關鍵錄音檔，內容爆料中油高層曾親自向廠商明示報價太低，還豪氣強調「中油不缺錢」，該工程早規劃預算僅94億元，經業主方中油至少4度加價，一路灌水至253億元。
北檢指出，今年11月11日接獲匿名檢舉信函，立即指揮廉政署北部地區調查組、調查局北部地區機動工作站共同偵辦，《太報》則報導說，台灣中油其實也接到檢舉，以及中油人員與廠商的對話錄音檔，中油一開始表示不確定錄音檔真偽，還說若是惡意損害公司聲譽將採取法律行動，隨後又說再次啟動政風調查，後來證實錄音檔為真。
