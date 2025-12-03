中油三接工程採購案涉浮報數百億 世曦前董座等3被告訊後請回

記者楊佩琪／台北報導

▲世曦工程顧問前董事長施義芳，複訊後無保請回。（圖／翻攝畫面）

中油「第三座液化天然氣接收站」被爆辦理第二期觀塘接收站外廓防波堤新建工程時，有高層要求廠商將原本94億餘元的預算，墊高至數百億元。台北地檢署2日指揮廉政署北部地區調查組、調查局北部機動工作站兵分11路發動搜索，傳喚世曦工程前董事長施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中等一共13人到案，深夜11點多被送北檢複訊，訊後施義芳等3人皆無保請回。

同樣被傳喚的還有中油現任副總經理黃榮裕及中油、世曦相關人員共10人，皆為證人身份，訊後請回。

廣告 廣告

世曦工程港灣工程部主管張欽森也無保請回。（圖／翻攝畫面）

週刊報導，總工程費高達253億元的中油第三座液化天然氣接收站二期工程疑浮報工程經費逾百億元。疑似中油高層向廠商表示「中油什麼都沒欠，錢最多！」等語，明示原預算94億元的第二期外推防波堤工程可上加預算，有廠商原本加到150億元，之後又報價220億元，但有「高層」仍不滿，至最終出現總工程費高達253億元狀況，整個過程還有一段錄音檔被揭露。

不過當時中油澄清，強調採購作業程序皆按政府採購法，委託專業顧問公司協助訪價、預算編列等，經參酌過往相似工程決標契約單價、營建物價指數等因素，綜合考量及審核後，編列超標預算金額及辦理後續公開招標作業，過程公開透明。後續也將全力配合司法單位調查。

世曦工程港灣工程部經理陳建中同樣無保請回。（圖／翻攝畫面）

根據了解，整個標案為中油委託世曦公司進行設計、編列預算與招標文件，世曦也曾像皇昌營造等3家公司詢價，一共辦理過2次招標，最後由皇昌營造、泛亞營造團隊得標。而檢舉者向媒體爆料後，11日再向檢調檢舉。

台北地檢署接獲檢舉後，指揮廉政數、北檢檢肅黑金專組檢察官、調查局北機站組成專案小組偵辦。為保全證據，2日發動搜索，搜索點包含中油位於台北市信義區總部的採購處、台中大肚液化天然氣工程處、世曦公司及相關人員住居所等11處，傳喚施義芳、張欽森、陳建中3名被告，其餘皆為證人身份。

更多三立新聞網報導

台積電3內鬼竊密案！高檢署追加起訴東京威力科創 求處1億2千萬罰金

柯文哲聲請「法庭直播」 台北地院裁准辯論、宣判過程「公開播送」

中油三接工程爆採購弊案！檢廉調搜索中油等11處 世曦前董座移送北檢

自稱幫義父報仇！砍斷天道盟「黑狗」腳筋 南萬華教父義子收押禁見

