中油三接工程款爭議 中油：行政調查預計12月中完成

中油觀塘第三天然氣接收站(三接)近來爆出浮報工程款爭議，中油公司強調，已重啟行政調查，全力配合司法機關釐清案情。對於有立委關切，行政調查何時出爐，中油公司董事長方振仁今天(17日)表示，希望於1個月內、也就是12月中完成行政調查。

有媒體報導質疑中油觀塘第三天然氣接收站(三接)外推方案外廓防波堤新建工程預算從新台幣百億暴增至253億元，立法院司法法制委員會17日邀請法務部、經濟部、廉政署、中油公司等部會就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專案報告。

經濟部的書面報告指出，中油本次採購程序皆依政府採購法相關規定執行，過程中並無任何廠商向中油或公共工程委員會提出異議申訴。但本案於2024年有接獲檢舉，經政風單位調查並未發現不法情事，此次媒體所稱有錄音檔新事證，經濟部會再啓動調查，也會全力配合檢調進行查證。

中油董事長方振仁在報告時也強調，三接外推方案相關預算是依政府採購法規定執行，但對於有媒體報導有錄音檔中涉及中油公司弊失情事，中油公司已啟動行政調查，並將全力配合釐清案情。

國民黨立委王鴻薇質詢時關切，中油的行政調查結果何時出爐？對此，中油董事長方振仁表示，預計1個月內完成。『(原音) (立委：當時沒有這個錄音，所以你們現在行政調查裡面，主要針對這個錄音，也就是說中油什麼都不缺、錢最多，這個部份就是第二次行政調查的重點，預計行政調查什麼時候會完成？)方振仁：我是希望政風處1個月內把它完成。(立委：1個月內，應該在12月初就可以完成整個行政調查？)方振仁：是不是在12月中好了。』

至於民眾黨立委黃國昌質疑，三接工程相關預算未經立法院審查通過就已辦理決標，批評中油「先射箭再畫靶」。方振仁坦言，預算是先獲動支，經費從其他地方來的，會再將相關細項及新增預算來源提供給立法院。

民進黨立委吳思瑤則說，她支持司法徹查、毋枉毋縱，但依據近4年調查局受理國營事業貪瀆案件偵查起訴情況來看，受理415件，移送118件，起訴61件，起訴比例約14%，不起訴率約86%。她認為三接工程款是否真有所謂弊案，應交由司法單位調查，讓證據說話，呼籲各界不要「政治公審」。(編輯：陳士廉)