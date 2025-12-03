中油三接工程浮報百億爭議延燒 台灣世曦澄清：從未接獲122億報價、訪價紀錄已交檢調

台灣中油第三座液化天然氣接收站（簡稱「三接」）外推防波堤工程，近期遭檢舉中油高層授意業者抬高報價，預算遭「灌水」浮報百億，引發司法與社會關注。台北地檢署昨（2）日為保全證據，指揮調查局與廉政署同步展開十一處搜索行動，並約談中油及相關採購人員到案協助釐清案情。





此案中，台灣世曦作為中油委託負責預算編列、訪價並協助制定招標文件的主要顧問公司。對於媒體指出曾有廠商提供122億元報價，隨後價格被多次「抬高」的說法，台灣世曦今日發表聲明澄清並回應。

台灣世曦表示，自110年受中油委託辦理「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」預算編列工作以來，「從未接獲任何營造廠提供新台幣122億元或更低價格之正式及非正式報價」。





台灣世曦指出，依該工程的規模與特性，並參酌疫情及烏俄戰爭前後市場人力、機具與材料價格，以及鄰近工程的標案金額，媒體所稱的122億元報價與實際行情相距甚遠，且從未出現在任何報價資料中；此外，在本案招標過程中，也未出現低價搶標的情況。



有關工程的訪價歷程與相關資料，台灣世曦強調，已完整提供給檢調單位及中油公司查閱，未來亦將繼續積極配合有關單位調查，以釐清外界疑慮。











(圖片來源：台灣世曦提供)

