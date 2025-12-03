中油三接工程涉弊 藍控世曦前董座施義芳「綠友友」

中油三接外推工程，涉及弊案。（資料照／東森新聞）





四度加價浮報到底肥誰？中油三接工程，在總統賴清德2018年擔任行政院長時就非常關注，當時他甚至喊力拚9月通過環評，如今三接工程爆發弊案，國民黨立委指控中油國營事業淪為民進黨的黨庫，更轟世曦工程前董事長施義芳與綠營關係深厚、與政界關係好。

中油三接外推工程涉及弊案，國民黨記者會指控，有關係就是沒關係的，還有世曦工程前董事長，前民進黨立委施義芳以被告身分無保請回。

立委（國）羅智強：「無保請回耶，真是慈悲的溫柔，看起來就像在放水。」

立委（國）王鴻薇：「他（施義芳）跟民進黨，之間的關係深厚不言可喻，每四年都被民進黨提名為全國不分區立委的被提名人，他是不折不扣的政治人。」

因為根據週刊揭露，當時就由世曦工程，向三家營造公司，東丕、皇昌、宏華來報價，中油涉要東丕浮報預算，世曦最後折衷，以253億元報給中油。

立委（國）羅智強：「檢察官謝謝國民黨，真的去約談東丕公司，東丕公司在報紙上怎麼講，對，完全是事實，就是中油叫我浮報價格。」

值得關注的是，最後標案並非由東丕拿下，而是由皇昌營造得標。繼續追得標廠商皇昌公司，董座江程金大有來頭，被傳是前總統陳水扁的獄友，也是重要金主，而柯文哲任台北市長期間，也被議員揭露皇昌建設是「柯友友」，一舉拿下忠孝橋引道拆除、環南市場改建等工程，連世大運的選手村都是皇昌所建，在京華城案中，江程金曾捐100萬「乾孫費」給柯市府的副市長彭振聲。

立委（民）林楚茵：「所有產業不是都是中華民國產業嗎，國民黨這種無限放大，大家通通都是綠友友嗎，這種亂槍打鳥，很容易國民黨就打到，自己的友軍民眾黨。」

國家重要建設捲入弊案陰霾，檢調辦案方向，相關涉案人物的政黨關係也受到關注。

