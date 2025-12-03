中油三接工程涉弊！ 藍轟世曦前董座施義芳「綠友友」

國民黨立委王鴻薇怒轟世曦工程前董座施義芳與綠營關係深厚。（圖／東森新聞）





中油第三座液化天然氣接收站爆發弊案，國民黨立委王鴻薇就怒轟，世曦工程前董座施義芳與綠營關係深厚。此外，王鴻薇更揭露得標的皇昌營造董事長江程金，和前總統陳水扁私交頗深。王鴻薇更質疑，每當國家說要發展重要建設之時，相關的公司就會相繼出現，進而爆出弊案。

每當國家發展建設：「每當國家在發展重大建設之時，似乎總會伴隨某某某是誰友友。」

立委（國）王鴻薇：「當政府說他要發展光電或風電，你就會發現一堆綠友友，就相繼的去成立這些光電或風電的公司，力暘能源就是一個綠友友，然後來發生弊案。」

廣告 廣告

中油三接涉浮報百億，除了力暘能源近期中油三接，更涉嫌浮報超過百億元，而負責招標的世曦工程，背後這一位又和綠營扯上邊。

立委（國）王鴻薇：「施義芳就是前世曦工程的董事長，他曾經四度被民進黨提名為不分區的立委候選人。」

中油三接工程涉弊，週刊爆料，中油涉嫌要求東丕浮報預算，世曦折衷以253億報給中油，但最終得標的卻是皇昌營造。

立委（國）王鴻薇：「在這個三接工程之前呢，皇昌成立了皇昌海事，而且他之前事實上沒有任何的工程實績，在陳水扁時代被戲稱為叫做皇家公司，因為這個老闆跟陳水扁的私交非常好。」

皇昌老董背景雄厚，不只如此皇昌董座江程金，還被揭露也是柯友友，曾捐了100萬的乾孫費給時任北市副市長彭振聲。但類似弊案除了在中油出現，也不乏看見安插自己人到國營事業。

立委（國）王鴻薇：「台鹽的董事長陳啟昱、小英男孩鄭亦麟，國營事業有政治染指，就難免會出現這樣的弊端。」

立委（民）林楚茵：「像這種亂槍打鳥，很容易國民黨就打到自己的友軍民眾黨。」

國營事業遭政治染指，透過關係掌握時機搶得先機，是否真如立委所言，私人公司口袋賺飽，正一點一滴吸血掏空台灣美麗寶島。

更多東森新聞報導

中油三接工程涉弊 藍控世曦前董座施義芳「綠友友」

三接弊案！高層遭檢舉 喊「中油不缺錢」暗示廠商浮報百億

「中油很有錢」三接案爆浮報百億 約談13人、3高層請回

