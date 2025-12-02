中油三接工程涉浮報百億經費！ 世曦前董座施義芳無保請回

台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳經檢方複訊後無保請回。（圖／報系資料照）

中油第三座液化天然氣接收站外推防波堤工程遭人檢舉浮報百億元預算，台北地檢署12月2日指揮法務部調查局廉政署北調組、調查局北機站兵分11路搜索中油採購處、台中市大肚區中油液化天然氣工程處、台灣世曦工程顧問公司及涉案人員住居所、辦公位置，約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中等13人到案說明。經複訊後，於今日（12月3日）請回被告台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中。

廣告 廣告

台北地檢署11月11日接獲匿名檢舉，指稱三接第二期工程總價高達253億元，是中油高層授意拉抬原本僅有94億元的工程費，但在中油招標前，疑似就在找尋廠商報價，原先對方是先提122億元的價格，沒想到在檢舉人的錄音檔中，中油高層表示「中油不缺錢」表明可再提高預算，最終經過4次的價格抬升以後，預算來到250多億元。

台北地檢署為釐清負責監造的世曦公是否涉及浮報經費逾百億元，以及中油公司是否涉嫌圖利廠商，於昨日指揮廉政署北調組、調查局北機站搜索中油公司、世曦公司及相關人員住居所、辦公位置等，共計 11 處，並通知與本案採購有關的人員、主管等13人到案說明，經檢方複訊以後，於12月3日凌晨諭知施義芳、張欽森、陳建中3名被告無保請回。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／北醫女教授涉公然羞辱女學生「會被強姦」！ 校方回應：已啟動調查

基隆水污染物未除 3天後3.5萬戶恐停水

陸軍117旅驚傳役男墜樓 送醫後無生命危險