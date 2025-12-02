中油三接工程涉浮報百億 北檢搜索約談13人

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程爆發採購弊案，疑似浮報工程經費逾百億元。台北地檢署今（2）日指揮廉政署北部地區調查組、調查局北部地區機動工作站兵分11路，搜索中油公司、台灣世曦工程顧問公司及相關人員住居所、辦公室等處，並傳喚世曦前董事長施義芳及採購相關人員、主管等共13人到案說明。

中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程爆發採購弊案，今日遭到檢調搜索。（圖／世曦工程提供）

北檢指出，今年11月11日接獲匿名檢舉信函後，立即指揮廉政署與調查局共同偵辦。經承辦主任檢察官、檢察官密集召開專案會議，蒐集事證後，為保全證據，今日發動搜索行動。目前全案朝《貪污治罪條例》方向持續調查釐清中。

根據週刊報導，總工程費高達253億元的中油三接第二期外推防波堤工程，原工程預算為94億元。中油在招標前向工程業者訪價時，私下請業者報價，接著一路哄抬。當廠商報出122億元，超出原94億元行情，中油還豪氣地表示「中油什麼都沒欠，錢最多！」明示將預算金額再往上加。

報導指出，預算一路加到150億元，中油覺得還不夠；再加到220億元，中油竟斥責廠商「不會做頭路」。其中有一段錄音檔顯示「總經理說中油不缺錢，要我再報高一點」，最終出現總工程費高達253億元的狀況。

面對質疑，中油曾發表嚴正澄清，強調採購作業程序皆按《政府採購法》辦理，委託專業顧問公司協助訪價、預算編列等，經參酌過往相似工程決標契約單價、營建物價指數等因素，綜合考量及審核後，編列招標預算金額及辦理後續公開招標作業，過程公開透明，預算並未浮報。中油並表示，後續將全力配合司法單位調查。

台灣世曦工程顧問公司也發聲明表示，本案日前於媒體報導後，公司即將相關資料提供中油公司。現已進入偵查階段，會全力配合檢調單位偵辦，並依據檢調單位之指示，提供必要之文件與資訊；另經本公司調閱相關過程，並無外傳浮報百億的情事，公司願意盡力協助釐清案情，公司秉持恪守專業倫理，並尊重司法調查程序，亦期盼透過司法程序釐清事實。目前本公司營運及各項業務推動不受影響，並持續致力於提供嚴謹、高品質之工程顧問服務。

另就媒體報導有關前任董事長施義芳是否接受調查一事，其目前未任職於台灣世曦，公司無從表示意見。聲明稿由世曦法務室主任吳君婷律師發出。



