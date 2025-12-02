社會中心／綜合報導

中油三接日前遭人匿名檢舉，外推防波堤工程浮報預算超過百億元！檢調單位今天（週二）兵分11路，帶回世曦工程顧問公司前董事長施義芳，以及中油承辦等一共13人到案說明。中油表示，將全力配合司法調查。

三接案證人低著頭不發一語走進北檢，中油三接遭檢舉，外推防波堤工程浮報預算超過百億元！北檢2號指揮廉政署、調查局，兵分11路，約談世曦工程顧問前董座施義芳等13人到案說明。

中油三接工程涉浮報逾百億 檢約談世曦前董座等13人。（圖／民視新聞）整起事件會爆發，是因為檢調接獲錄音檔匿名檢舉，三接第二期總工程費高達253億元，是中油高層授意拉抬工程費。錄音檔中，原本規劃94億元的第二期外推防波堤工程，廠商先報價122億元，沒想到高層聽到後撂狠話，說中油什麼都沒欠，錢最多！廠商後來又報價220億元，又被中油高層罵不會做生意，最後廠商加價到256億元，中油才以253億元招標。

中油三接工程涉浮報逾百億 檢約談世曦前董座等13人。（圖／民視新聞）中油表示尊重檢調單位並全力配合，相關單位搜索時，也提供相關資料協助，希望盡速釐清案情，本於勿枉勿縱之立場，配合司法機關進行後續調查。

