中油三接工程涉浮報 預算「從94億飆至253億」 檢調搜索約談13人

中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程，被檢舉浮報預算達百億元。台北地檢署今（2）日指揮廉政署與調查局，搜索中油公司及廠商台灣世曦工程顧問公司共11處所，並約談與採購案相關的兩家公司承辦人員、主管，以及世曦前董座施義芳等共13人，以釐清這項重大公共工程是否涉及貪污、圖利或背信等罪嫌。

北檢指出，該案自11月11日接獲匿名檢舉信函後，立即指揮法務部廉政署北部地區調查組與法務部調查局北部地區機動工作站共同偵辦。承辦主任檢察官及檢察官密集召開專案會議，蒐集相關事證，為保全證據，今日指揮廉政署及調查局搜索中油公司、世曦公司及相關人員的住居與辦公場所共11處，並通知兩家公司與本案採購相關的承辦人員及主管共13人到案說明，目前持續調查釐清中。

事實上，廉政署日前接獲匿名檢舉，並附上錄音檔，指稱三接第二期總工程費高達253億元，中油高層授意拉抬工程費，原本預算為94億元，但中油在招標前找廠商報價，廠商先提出122億元價格，中油高層聽後稱「中油什麼都沒欠，錢最多。」暗示預算可以往上加。

據檢舉資料，廠商報價150億元後，中油高層仍不滿意；廠商再報220億元，竟被中油高層斥責「你這個頭家人不會做頭路，我已經跟你講這麼多了，還聽不懂！」廠商加價到256億，後來中油以253億元招標。

證實遭搜索 中油回應：一向尊重並全力配合

對於此事，中油回應，對於司法機關依法行使職權，中油公司一向尊重並全力配合，並已於搜索同時提供所需資料與協助，期能儘速釐清案情，澄清相關疑義。本次搜索涉及事項，尚待司法程序釐清，中油公司將本於勿枉勿縱之立場，配合司法機關進行後續調查。

