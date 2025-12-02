中油三接工程爆採購弊案！檢廉調搜索中油等11處 世曦前董座移送北檢
記者楊佩琪／台北報導
中油「第三座液化天然氣接收站」（三接）爆發外推防波堤採購弊案，疑似浮報大筆預算，使金額暴增至數百億元。台北地檢署2日指揮廉政署北部地區調查組、調查局北部機動工作站兵分11路發動搜索，傳喚世曦工程前董事長施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中等一共13人到案，深夜11點多，施義芳被移送北檢複訊，中油副總經理也被傳喚，訊後請回。全案朝違反貪污治罪條例、政府採購法等罪偵辦。
根據週刊報導，總工程費高達253億元的中油第三座液化天然氣接收站二期工程疑浮報工程經費逾百億元。疑似中油高層向廠商表示「中油什麼都沒欠，錢最多！」等語，明示原預算94億元的第二期外推防波堤工程可上加預算，有廠商原本加到150億元，之後又報價220億元，但有「高層」仍不滿，至最終出現總工程費高達253億元狀況，整個過程還有一段錄音檔被揭露。
不過當時中油澄清，強調採購作業程序皆按政府採購法，委託專業顧問公司協助訪價、預算編列等，經參酌過往相似工程決標契約單價、營建物價指數等因素，綜合考量及審核後，編列超標預算金額及辦理後續公開招標作業，過程公開透明。後續也將全力配合司法單位調查。
根據了解，中油委託世曦公司進行標案工程設計、編列預算與招標文件，世曦也曾向皇昌營造等3家公司詢價，一共辦理過2次招標，最後由皇昌營造、泛亞營造組成的團隊得標。而檢舉者向媒體爆料後，11日再向檢調檢舉。
台北地檢署接獲檢舉後，指揮廉政署、北檢檢肅黑金專組檢察官、調查局北機站組成專案小組偵辦。為保全證據，2日發動搜索，搜索點包含中油、世曦公司及相關人員住居所等11處，傳喚施義芳、張欽森、陳建中3名被告，其餘皆為證人身份。
