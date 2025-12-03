中油三接工程爆浮報逾百億疑雲 台灣世曦聲明：同仁均無保請回、全力配合調查

台灣中油第三座液化天然氣接收站（簡稱「三接」）工程近期遭外界質疑預算膨脹、涉有浮報情事，檢調單位昨日（12月2日）為釐清案情，偵查性搜索中油及工程顧問公司台灣世曦等多處地點，並約談相關人員說明。此案仍在司法初步調查階段，外界諸多指控與細節尚待檢調釐清。





台灣世曦表示，檢調昨日到公司調取資料並傳訊同仁，公司均全力配合調查，且目前所有同仁訊後皆「無保請回」。並強調，外界不應在調查未明前任意揣測、擴大解讀，以免妨礙司法進行。

台灣世曦重申，本公司恪守專業倫理，尊重司法調查程序，未來檢調如對本案尚有任何疑義需調取資料，本公司皆會主動、全面配合提供必要協助，亦期盼透過司法公正調查，盡快徹底釐清外界疑慮。





目前，台灣世曦的營運及各項業務推動均未受影響，公司將持續致力於提供嚴謹且高品質的工程顧問服務。











(圖片來源：台灣世曦)

