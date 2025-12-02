中油三接工程疑浮報百億 世曦前董座施義芳3人列被告全請回

台灣世曦公司前董事長施義芳移送北檢複訊，訊後請回。呂志明攝



台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接），在辦理第二階段「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」時，遭檢舉有中油高層要求廠商墊高逾百億預算，還說「中油不缺錢」，昨(12/2)日由檢調廉組成的專案小組發動搜索，並將台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、港灣工程部高階主管張欽森、及張的部屬港灣工程部經理陳建中等3人列為被告傳喚到案，經檢察官漏夜複訊後，認為尚有事證待釐清，諭知3人請回。

另外專案小組也以證人身分約談包括時任中油大肚液化天然氣工程處長、現為中油副總的黃榮裕及相關中油人員、世曦員工共10人作證，10人在接受訊問後也全都請回。

台灣世曦公司港灣工程部高階主管張欽森，訊後請回。呂志明攝

據了解，這次專案小組這次發動搜索，主要是在保全證據，而這次搜索地點直指全案核心，主要地點中油位於信義區總部採購處、台中大肚液化天然氣工程處、世曦公司，同時已查扣大量的案關資料，專案小組在詢問這些被告及證人後，將會與查扣的資料逐一比對，同時分析相關金流，釐清目前中油核撥給廠商的每一筆錢，是否都是用在工程上，有無流入他處或是私人口袋，以釐清全案是否真的是有故意墊高工程款，圖謀私利。

目前全案朝《貪污治罪條例》第4條第1項第3款「建築或經辦公用工程或購辦公用器材、物品，浮報價額、數量、收取回扣或有其他舞弊情事者。」方向偵辦，一旦成立的話，最重將可無期徒刑或10年以上有期徒刑。由於明年(2026)1月1日起，《國民法官法》將擴大適用範圍，包含最輕本刑10年以上有期徒刑的案件，貪污治罪條例中的重罪將正式納入國民法官審理範圍，全案若成立，將適用國民法官法審理。

台灣世曦公司港灣工程部經理陳建中，訊後請回。呂志明攝

政府為了穩定國內用氣成長需求，同時因應桃園大潭藻礁的爭議，2021年間提出中油第三天然氣接收站（三接）工程方案。該方案將原本離岸約742公尺的港區再向外推移約455公尺，使港區總離岸距離達到約1.2公里。此方案取消了海上填區，避免了浚挖破壞水下礁體，並在減少對沿岸影響的同時，以延後兩年半工期，同時增加預算，盡可能在保護生態與穩定北台灣供電間尋求平衡。

由於這項工程需要花費多少錢，中油沒有個底數，因此委託台灣世曦工程顧問公司進行工程設計、編列預算及招標文件製作，世曦為了解坊間從事相關工程的公司，在進行類似工程需要編列多少經費，曾經向皇昌、宏華及東丕三家營造廠詢價，並將結果匯報中油。

2022年4月間中油辦理「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」第一次招標，採最有利標，預算金額252億餘元，不過因為未達3家因而流標。同年6月辦理第二次招標，最後由皇昌營造及泛亞營造組成的團隊以253億元得標。

據了解，今年8、9月間，有人分別向調查局、廉政署匿名檢舉，指控當初世曦公司一開始詢價時，最高者為東丕公司報價的120餘億，當世曦將詢價的內容告知中油後，中油方面認為預算充裕，怎麼才報價100多億，還說「中油不缺錢」因此要求世曦重新詢價，世曦為此又找了幾家廠商請他們將價格調高，以符合中油的需求，最後調高了3、4次到達250餘億元，才讓中油滿意。

另外，檢舉者還說,原本第二次招標時，宏華也有意願參與投標，但是最後卻聽說被有心人搓掉了，認為整個過程全都是由中油在主導，由中油授意給屬意的廠商去施作，檢舉者還提供了一份錄音檔，以證明檢舉有憑有據。

可能檢舉者認為廉、調遲遲沒有動靜，又向媒體爆料，今年11月11日，又有匿名者向北檢檢舉，台北地檢署收案後，由檢肅黑金專組檢察官游欣樺指揮廉政署、調查局北機站組成專案小組共同偵辦。專案小組在密集召開專案會議後，同時傳喚相關證人進行初步查證後，認為案情繁雜必須先保全證據，因此在向法院聲請搜索票後發動第一波搜索約談。

