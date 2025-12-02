中油三接工程疑浮報百億 中油副總作證請回 世曦前董座深夜移送複訊

世曦前董事長施義芳移送北檢複訊。呂志明攝



台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接）第二階段外推防波堤工程，遭檢舉有中油高層要求廠商墊高百億預算，還說「中油錢最多、都不缺錢」，由檢調廉組成的專案小組，今(12/2)日發動搜索約談，將時任台灣世曦工程顧問公司董座施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中等3人到案，並在今日深夜先將施義芳移送北檢，另外現任中油副總黃榮裕，則由廉政官訊問後暫先請回。

世曦前董事長施義芳移送北檢複訊。呂志明攝

當施義芳進入北檢時,記者問他「董事長請問有浮報價格嗎？」，施見到大批媒體採訪，隨手拿起袋子遮掩，記者不死心繼續問他：「躲什麼躲？是做錯事了，是不是？」無論記者怎麼提問，施義芳就是不發一語。

廣告 廣告

世曦前董事長施義芳移送北檢複訊。呂志明攝

政府為了穩定國內用氣成長需求，同時因應桃園大潭藻礁的爭議，2021年間提出中油第三天然氣接收站（三接）工程方案。該方案將原本離岸約742公尺的港區再向外推移約455公尺，使港區總離岸距離達到約1.2公里。此方案取消了海上填區，避免了浚挖破壞水下礁體，並在減少對沿岸影響的同時，以延後兩年半工期、增加約150億元預算為代價，盡可能在保護生態與穩定北台灣供電間尋求平衡。

由於這項工程需要花費多少錢，中油沒有個底數，因此委託台灣世曦工程顧問公司進行工程設計、編列編列及招標文件製作，世曦為了解坊間從事相關工程的公司，在進行類似工程需要編列多少經費，曾經向皇昌、宏華及東丕三家營造廠詢價。並於2022年4月間辦理「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」第一次招標，採最有利標，預算金額252億餘元，不過因為未達3家因而流標。同年6月辦理第二次招標，最後由皇昌營造及泛亞營造組成的團隊以253億元得標。

據了解，今年8、9月間，有人分別向調查局、廉政署匿名檢舉，指控當初世曦公司一開始詢價時，最高者為東丕公司報價的120億，當世曦將詢價的內容告知中油後，中油方面認為公司的預算充裕，怎麼才報價100多億，還說「我們公司有的是錢」因此要求世曦重新詢價，世曦為此又找了幾家廠商請他們將價格調高，以符合中油的需求，最後調高了3、4次，最後到達250餘億元，才讓中油滿意。

另外，檢舉者還說,原本第二次招標時，原本宏華也有意願，但是最後卻聽說被搓掉了，認為整個過程全都是由中油在主導，由中油授意給屬意的廠商去施作，檢舉者還提供了一份錄音檔，以證明檢舉有憑有據。

可能檢舉者認為廉、調遲遲沒有動靜，又向媒體爆料，今年11月11日，又有匿名者向北檢檢舉，台北地檢署收案後，由檢肅黑金專組檢察官游欣樺指揮廉政署、調查局北機站組成專案小組共同偵辦。

經專案小組密集召開專案會議，為保全證據，於今日持法院核發之搜索票，搜索中油位於信義區總部採購處、台中大肚液化天然氣工程處及世曦公司，及案關人員之住居所、辦公位置等共11處。

另外，專案小組以被告身分約談世曦前董座施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中等3人，同時以證人身分約談時任中油大肚液化天然氣工程處長、現為中油副總的黃榮裕、以及中油相關人員及世曦的員工共計10名證人到場查證。

更多太報報導

委內瑞拉「應美國要求」 批准遣返非法移民的美國飛機入境

美學者力挺高市「台灣有事」發言 紐時刊專文：日本已改變世界對台灣的看法

明年去日本的觀光稅至少漲成三倍 日本研議增至3000日圓、商務艙要5000日圓