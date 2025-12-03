中油三接工程經費「疑似灌水百億元」 3被告無保請回
即時中心／林耿郁報導
中油三接工程日前遭人匿名檢舉，外推防波堤疑似浮報預算超過百億元！檢調單位昨（2）天兵分11路，帶回世曦工程顧問公司前董事長施義芳，以及中油承辦等一共13人到案說明。經過漏夜偵訊，今（3）晨3名被告均無保請回。
中油第三天然氣接收站工程，近期驚傳疑似涉弊；北（2）檢昨天大舉行動，對中油、台灣世曦等多處所展開搜索，並約談世曦工程前董事長、前綠委施義芳，工程部主管張欽森，以及經理陳建中等3人；經漏夜偵訊，稍早施義芳獲無保請回。面對記者詢問不發一語，快步上車離去。
位於桃園大潭的中油三接工程，因為可能破壞珍貴的藻礁，引發環團抗爭與社會關注，不過2021年「珍愛藻礁」公投案未過關，工程持續施作；近期《鏡週刊》揭露三接「94億工程款4度加價成253億」涉嫌浮報、灌水，再度引發社會熱議。
世曦工程前董事長施義芳。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／中油三接工程經費「疑似灌水百億元」 3被告無保請回
