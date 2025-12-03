中油三接工程遭指浮報預算 檢調約談13人均請回

（中央社記者劉世怡台北3日電）檢調獲報，中油三接工程涉及浮報工程預算，台北地檢署為保全證據，昨天指揮調查局、廉政署兵分11路搜索，並約談中油、台灣世曦等公司採購相關主管、人員共13人，訊後均請回。

中油表示，中油被約談人員均以證人身分接受詢問，此次搜索涉及事項尚待司法程序釐清，將本於勿枉勿縱立場，配合司法機關進行後續調查。

媒體報導，取得檢舉案關鍵錄音檔，內容爆料中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程原先預算僅約新台幣94億元，但在短時間內竟歷經至少4次加價，最終標價飆升至253億元。當事人錄音中暗示中油方面主導抬價。最終由特定營造股份有限公司以「最有利標」取得工程。

北檢表示，11月11日接獲匿名檢舉信函後，立即指揮廉政署北部地區調查組與調查局北部地區機動工作站共同偵辦。承辦主任檢察官、檢察官密集召開專案會議，蒐集事證。

北檢表示，為保全證據，檢察官昨天指揮廉政署北調組及調查局北機站，持法院核發的搜索票，搜索中油公司、世曦公司及案件相關人員的住居所、辦公位置等共11處，並約談台灣世曦公司前董事長施義芳及與採購有關的人員、主管等共13人到案。

檢調廉訊後將施義芳等5人移送北檢。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令5人無保請回，其中3人轉列被告，另其餘證人均在調查局、廉政署訊問後請回。（編輯：李淑華）1141203