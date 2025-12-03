中油三接工程遭指浮報預算 藍盼檢調揪出幕後黑手

（中央社記者王承中台北3日電）中油三接工程遭指浮報預算，檢調昨天約談台灣世曦公司前董事長施義芳等人。國民黨團書記長羅智強今天表示，自國民黨團在11月揭發中油工程弊案，檢方昨天才發動大規模搜索，已慢了21天，呼籲檢方務必查個水落石出，揪出幕後真正的黑手。

檢調獲報，中油三接工程涉及浮報工程預算，台北地檢署為保全證據，2日指揮調查局、廉政署兵分11路搜索，並約談中油、台灣世曦等公司採購相關主管、人員共13人，訊後均請回。

國民黨立法院黨團書記長羅智強、副書記長王鴻薇，今天在立法院國民黨團召開記者會，呼籲檢方不要「假調查、真包庇」，務必將中油三接工程弊案查個水落石出，揪出幕後真正的黑手。

羅智強表示，11月11日、13日國民黨團曾召開記者會揭發中油工程弊案，當時檢舉人提到，3年前檢舉石沉大海，今年8月再次檢舉依舊石沉大海，而11月透過他第3度將檢舉函交給出席記者會的法務部代表，而檢方昨天才發動大規模搜索，已慢了21天。

羅智強說，檢察官硬拖了21天才對相關人員發動搜索，該滅證、串供的早就滅證、串供完成。檢方雖然大動作約談施義芳等人，最後竟無保請回，質疑檢方是「大案小辦」嗎。拜託檢察官不要搞個動作象徵性辦案，希望透過今天國民黨團再度召開記者會，對檢方有鼓勵的效果。

王鴻薇指出，在國民黨團接連召開記者會，揭露中油三接工程弊案，並在委員會排定專案報告後，檢察官終於開始偵辦。國民黨團希望檢察官秉持勿枉勿縱精神，無懼在這21天相關人員滅證、串供，而漏掉幕後大咖，真正的關鍵人物。

王鴻薇表示，昨天檢方偵辦的關鍵人物施義芳，是民進黨從2008年開始，歷屆全國不分區立委的被提名人；換言之，施義芳是不折不扣的政治人，跟民進黨的關係不言可喻。

王鴻薇表示，希望檢調務必將中油三接工程弊案查個水落石出，真正將幕後黑手揪出來。國民黨團不能忍受綠友友們，繼續染指國營事業，檢調必須查清楚，給民眾一個交代。（編輯：林興盟）1141203