中油三接工程遭檢舉浮報逾百億元 環團批：鴨霸、環評只是過水

台北地檢署2日針對中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾百億元，發動搜索。桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂怒批，中油三接「鴨霸」，如今爆出浮報等黑幕，怒批不尊重人民百姓，也質疑三接工程仍存在種種面紗。（廖姮玥攝）

葉斯桂表示，三接工程自中油承接後，儘管未通過環評，特定廠商卻已經在廠區周邊租好房屋，供工人暫住，也悄悄開始動工，想必中油、工程單位背後勢力相當龐大，三接工程環評也可能只是「過水」而已，當初僅找自己可信的環評單位進行評鑑，並被媒體批環保史上最黑暗的一天。

葉斯桂指出，另外三接對生態危害已不堪設想，截至目前三接工程漂砂、污泥累積是肉眼可見，其中三接往南觀音到新屋的海岸漸已出現突堤效應，造成海岸線掏空、被侵蝕，台電出水口、三接油槽G1、G2北邊淤砂已非常嚴重，G2靠近台電排水孔深處的淤泥，已覆蓋過藻礁，讓藻礁無法存活，其中G3早已被砂掩埋，目前三接東頂臨時碼頭已經被淤砂覆蓋過，呼籲政府、相關單位嚴查，還給地方公平、乾淨的生態海岸。

藻礁公投領銜人潘忠政表示，「柴山多杯孔珊瑚」是目前台灣少見的動物，且大潭沿岸為分布最多的棲地，但因三接的沉箱工程手法，讓珊瑚已經無法生長，其中G1部分更為嚴重，但中油仍不認為工程對環境有所危害。

潘忠政認為，檢調單位早該搜索，過去中油說謊成性，也一直認為三接是政治問題，但政治背後也存在更大的利益關係，政治人物信口開河，現在沿岸線上種種迫害就是最好的證明；光電問題就是最好的例子，國家制度被貪婪所淹沒，希望不要讓政治迫害環境、政治人物不要拿環境保育開玩笑，希望檢調單位可以抵抗政治壓力，還給乾淨的海岸環境。

