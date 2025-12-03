中油三接工程遭檢舉浮報預算 北檢約談世曦前董座等13人

世曦前董座施義芳因涉嫌中油三接外推防波堤工程浮報弊案，2日遭約談前往台北地檢署，面對提問不發一語。同一天，台北地檢署兵分11路前往中油和世曦公司等地搜索，通知和採購案相關共13人到案說明。

國民黨立委羅智強質疑，「檢舉還送到法務部21天，我覺得你們法務部真的很棒啊。」

法務部長鄭銘謙回應，「那個我要尊重檢察官的一個偵查規劃。」

面對採購弊案疑雲，中油發聲明回應，本次搜索涉及事項尚待司法程序釐清，會本於勿枉勿縱立場，配合司法機關後續調查。

據調查，中油在2022年間發包辦理中油三接案2期的外推防波堤工程，由世曦公司負責設計、預算編列和招標文件製作，沒想到卻被爆出時任中油總經理疑似和業者勾結，浮報工程經費超過100多億元，過程中甚至遭到偷錄音。

藻礁公投領銜人潘忠政呼籲，「生長的狀況非常地差非死即傷，希望政府真正來重視整個如果是錯誤的政策未來怎麼避免。」

桃園海岸生態保育協會榮譽理事長葉斯桂質疑，「環評還沒有通過的時候，廠商已經在已經住進了，這個就是疑案重重，後面為什麼會有這些浮報追加，我想就是中油本身的問題。」

環團呼籲政府和相關單位要審慎嚴查三接工程是否還存在其他問題，檢調則要著手調查中油有沒有官商勾結或護航特定廠商，資金又流向何處。接下來是否還會有第二波偵查？成為各界關注焦點。