中油三接工程遭爆浮報百億 黃世聰批：用人命堆出的沉箱誰在撈?

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

有媒體揭露中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程涉浮報百億元預算、錄音檔直指中油高層指示「中油不缺錢」，引發輿論震撼。《聰明理財大小世》主持人黃世聰以「三接工程浮報百億，用人命堆出的沉箱，誰在撈？」為題，深入剖析這起被形容為「百億灌水、七命沉箱」的重大弊案，直言：「能源轉型變成黑金轉型，國營事業竟成了貪腐提款機。」

有媒體揭露中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程涉浮報百億元預算、錄音檔直指中油高層指示「中油不缺錢」，引發輿論震撼。《聰明理財大小世》主持人黃世聰以「三接工程浮報百億，用人命堆出的沉箱，誰在撈？」為題，深入剖析這起被形容為「百億灌水、七命沉箱」的重大弊案，直言：「能源轉型變成黑金轉型，國營事業竟成了貪腐提款機。」（圖／品觀點）

黃世聰在節目一開場就指出，三接原被視為北台灣供氣與淨零轉型的重要工程，如今卻被揭發預算從94億元暴增至253億元。一句『中油不缺錢』，讓預算暴漲三倍，這不只是傲慢，而是制度的腐蝕。他強調，中油身為國營企業，理應以最高標準自律，「但現在看來，三接不是能源建設，而是利益建設。」

廣告 廣告

黃世聰依據媒體曝光的錄音內容，直指中油高層在招標前與廠商私下會談，嫌報價太低並指示「可以再報高一點」。業者原報94億、再報120億與150億都被駁回，最終在中油授意下報到253億得標。黃世聰分析：「這樣的對話，形同官商合演預算灌水劇本。」

但灌水卻灌出七條人命，黃世聰接著揭露三接長期的工安悲劇，七年之間有七人死於工安，2019年台北港沉箱意外，7人落水、3死；2024年初一名泰籍工人墜入沉箱身亡；同年11月兩名外籍工人遭瘋狗浪沖走；2025年7月又有潛水員水下昏迷送醫不治。勞動部職安署曾發函中油要求「扣款、撤人、終止契約」，但承包商皇昌營造仍未遭撤換。黃世聰痛批：「七年七命、卻沒有七次改善，用人命堆出的沉箱，難道沒有人該負責嗎？」

節目進一步揭露承包商皇昌營造的政商網絡。主持人指出，皇昌董事長江程金早年與前總統陳水扁在看守所有「同窗情誼」，阿扁任內標下多項北市重大工程；柯文哲任內又接連得標萬大線捷運、環南市場與世大運選手村，被立委稱為「柯友友」。近年江程金更因京華城案遭北檢傳喚。黃世聰指出：「從阿扁、柯P到中油，皇昌永遠是贏家，換了政府，沒換手法。」

黃世聰在節目尾聲還特別呼籲，中油一邊喊能源轉型，一邊讓貪腐轉型；一邊說不缺錢，一邊漲電價。這樣的國營事業，是全民的恥辱。三接工程本該守護能源安全，如今卻成為黑箱、死人、浮報的代名詞。能源轉型要的是綠電，不是黑金；要的是安全，不是貪婪。若檢調不查，人民會記得誰讓沉箱變成了貪腐的墳場。



更多FTNN新聞網報導

中油三接工安意外7死 又爆浮報百億經費疑雲

太子集團「爆乳特助」15萬交保！卓榮泰批「打擊士氣」 北院喊冤：檢察官沒聲請羈押

校霸五十元索命1／13歲童人間蒸發隔年成白骨 他託夢：「找姓氏有水的」命案才會破

