中油三接工程遭爆浮報預算從94億飆至253億 檢調搜索11處約談13人

檢調獲報，中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，台北地檢署為保全證據，今天指揮調查局、廉政署兵分11路搜索，並約談中油等公司採購相關主管、人員等共13人到案說明。

對此，中油澄清，本案採公開招標、適用最有利標決標並公開預算，依投標須知載明採一次投標、不分段開標，且依政府採購法相關規定於開標時同步宣布標價，並無所謂先行開價格標再開技術標情事。

檢調獲報，中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算。（中央社資料照）

媒體報導，取得檢舉案關鍵錄音檔，內容爆料該防波堤工程原先預算僅約新台幣94億元，但在短時間內竟歷經至少4次加價，最終標價飆升至253億元。當事人錄音中暗示中油方面主導抬價。最終由特定營造股份有限公司以「最有利標」取得工程。

北檢表示，11月11日接獲匿名檢舉信函後，立即指揮廉政署北部地區調查組與調查局北部地區機動工作站共同偵辦。承辦主任檢察官、檢察官密集召開專案會議，蒐集事證。

北檢指出，為保全證據，檢察官今天指揮廉政署北調組及調查局北機站，持法院核發的搜索票，搜索中油公司、世曦公司及案件相關人員的住居所、辦公位置等共11處，並通知與採購有關的人員、主管等共13人到案說明，目前持續調查釐清。