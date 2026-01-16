中油三接工程遭疑破壞藻礁 桃園環保局緊盯要求落實環評承諾

桃園市環保局強化汙染稽查要求中油落實環評承諾，守護藻礁生態。（圖／環保局）

藻礁公投推動聯盟15日於立法院召開記者會，指中油公司三接工程造成海流改變，漂砂沉降在大潭藻礁區，導致淤泥破壞藻礁相關說法。桃園市環保局表示，市府一向高度重視環境品質與生態保育，近年來持續加強汙染源稽查、導入科技監控及跨機關合作，對於不良廠商一律依法嚴處。對於非法傾倒廢棄物、工業汙泥及含重金屬廢水等汙染行為，市府近年均列為重點稽查項目，凡涉及影響海洋及沿岸生態環境之行為，皆秉持「零容忍」原則，依法從嚴查處，絕不寬貸。

環保局嚴正指出，近3年中油公司於桃園轄內之部分設施與工程，包括桃園煉油廠及大潭電廠第三天然氣接收站工程，仍屢遭民眾陳情反映環境汙染及工安疑慮。其中桃園煉油廠涉及空氣、水及廢棄物汙染等情事，已遭告發46次，累計裁罰金額近2000萬元；桃園煉油廠、大潭三接工程在多起民眾反映後，才在去年投入相關改善經費，顯示中油在環境管理上仍有改善的空間。

環保局強調，中油身為國營事業，對於環境友善及環境保護工作，應負起更高標準與社會責任。特別是履行環境影響評估承諾，屬於法定義務，而非選擇性作為。針對大潭電廠第三天然氣接收站工程，環保局提醒中油，環評承諾的本質在於「環境結果的保障」，而非僅止於成因的爭論。中油於環評報告書中多次承諾採取「生態避讓方案」，其核心精神即在確保藻礁生態系的健康與存續。當監測結果顯示藻礁遭受泥沙覆蓋或生態健康疑似受損時，開發單位首要之務應是立即啟動應變與減輕措施，而非僅對外釐清責任歸屬。

環保局表示，依環評承諾，中油須於施工及營運期間建立完整之環境監測與預警機制。倘若 G1、G2 區出現異於以往之覆沙情形，中油即應主動檢討工程設施對沿岸流及局部水體動力結構之影響，並依承諾提出具體改善對策，而非逕自將問題歸因於外部汙染來源，無視自身工程對局部水體動力結構的實質改變。

環保局也提醒，環評承諾明確要求開發單位應「維持棲地品質」，即便工程前即存在天然覆沙現象，開發單位仍有責任避免工程造成累加效應（Cumulative Impact）。若中油持續以「與工程無直接關聯」為由消極應對，環保局將依法報請環境部，針對其環評承諾執行情形啟動專案監督。環保局最後強調，中油真正應該做的，不是尋找汙染的替代原因，而是具體實踐「藻礁生態與三接工程共存」的環評承諾。市府未來仍將秉持最嚴謹態度，持續為桃園沿海環境與市民健康把關。

