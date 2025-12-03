中油三接工程預算涉浮報 世曦前董座等3被告請回

台北市 / 綜合報導

中油第三座液化天然氣接收站，也就是俗稱「三接」工程，被爆出涉嫌預算浮報，北檢接獲檢舉，掌握疑似中油人員和廠商錄音檔，暗示要抬高工程報價。檢調人員昨(2)日展開行動，搜索中油總部、及台灣世曦公司等11處，將3名台灣世曦幹部列被告，同時也約談中油副總黃榮裕，訊後被告和證人，通通無保請回。而中油也發聲明，強調會配合調查。

前台灣世曦公司董事長施義芳VS.記者說：「(要不要澄清一下)？」戴著帽子和口罩快步走出北檢，面對記者提問不發一語，只揮揮手示意要上車，前台灣世曦公司董事長施義芳涉入中油三接工程報價弊案，複訊後無保請回，跟在律師後方離開的，是港灣部主管張欽森，連同他的部屬港灣部經理陳建中兩人同樣無保請回。

中油三接被爆出疑似涉弊，檢調將三名工程顧問公司幹部，列為被告同時也約談，中油副總黃榮裕作證，上個月17日國民黨立委羅智強質疑工程金額浮報，並曝光「關鍵音檔」，內容疑似廠商與中油人員對話，北檢分案調查查證音檔是真的，2日展開行動搜索中油總部，液化天然氣工程處，及台灣世曦公司等共11處，而3名被告和10名證人，訊後通通請回。

立委(國)羅智強說：「無保請回耶，真是慈悲的溫柔，好溫柔啊，每一件都指向中油總經理耶，當然台灣世曦也有問題，中油總經理，中油不用查，總經理不用約談，總經理不用列被告。」立委(民)林楚茵說：「現在國民黨就是隨便抓到一個標題，就往人家身上貼，只要國民黨他們認定的所謂箭靶，就把這個所謂綠友友貼上去。」

北檢認為，案件尚有事證待釐清，諭知被告無保情回，而中油公司也發聲明，強調尊重並配合調查，同時提供所需資料與協助，期盼能儘速釐清案情。中油影片(2022)說：「位在桃園大潭的第三天然氣接收站，工程如火如荼進行中。」中油三接工程被視為北部天然氣關鍵命脈，也攸關能源轉型，如今捲入浮報疑雲，真相仍待檢調追查。

