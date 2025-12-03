中油三接弊案浮報逾百億...世曦前董座等三人列被告、約談共13人全無保請回

台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接）爆出工程弊案，浮報預算數百億元，台北地檢署昨（2日）指揮廉政署與調查局兵分11路搜索，並約談世曦工程顧問公司前董座施義芳共13人到案說明。後續施義芳、世曦經理陳建中、世曦工程部主管張欽森三人列為被告，經檢察官複訊後命三人無保請回，不排除今天還有其他人移送複訊。

據了解，中油有六人遭約談，其中最主要為副總黃榮裕，但在廉政署訊問後黃榮裕即先離去，未移送複訊；世曦七人被約談，除了前董座施義芳，還有楊姓、胡姓職員以證人移送檢方複訊，偵訊後同樣請回。

中油在2022年間發包辦理「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程，不料卻被檢舉時任中油高層與業者勾結，將原先約94億元預算，四度加碼至253億元結標，《鏡週刊》更取得爆料錄音檔。



世曦曾向三家業者訪價，分別是東丕營造、皇昌營造與宏華營造，當時東丕報價122億，但中油卻要求浮報預算，後來東丕最後將標金拉高至200多億，皇昌與宏華營造的報價同樣為200多億，世曦最終以253億元報給中油，而中油認定此價格可行，遂報請行政院核定通過。



後續標案則是由皇昌營造與泛亞團隊得標，據了解，有知情人士指出，受惠於經費充裕，傳出皇昌因此大賺逾百億，大手筆砸重金數十億購入用來施作落管拋石的「皇昌99號」等作業船。

