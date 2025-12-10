中油三接採購案皇昌營造赴北檢告發 控股市禿鷹利用媒體獲取不當利益

記者楊佩琪／台北報導

皇昌營造執行長林明照在律師陪同下，赴台北地檢署告發。（圖／記者楊佩琪）

台北地檢署偵辦中油第三座液化天然氣接收站第二期工程疑浮報預算案，2日發動搜索並傳喚世曦工程前董事長施義芳等人，訊後皆請回。不過得標廠商皇昌營造10日由執行長林明照在律師陪同下，赴台北地檢署告發、告訴疑似有不肖業者結合股市禿鷹刻意放空皇昌股價，再利用媒體做出不實報導，影射皇昌營造也參與此案，以此獲取不當利益，涉嫌違反證券交易法、政府採購法等罪。

林明照表示，部分媒體做出的報導，多次若有似無影射皇昌營造牽涉其中，不僅事前未向公司求證，事後也未做出平衡報導。報導的內容與實際狀況差異甚大，造成民眾對於三接採購案、工程施作過程及公司本身都有誤解。

林明照強調，有禿鷹集團在放空皇昌營造股票，根本是不肖業者結合禿鷹，利用媒體做不實報導，好操控股價，獲取不當利益。且向媒體爆料的時機點極為敏感，11月11日爆料，剛好11月18日是台電四接工程開標的日子，懷疑是不肖人士企圖引導四接的評審委員無法行使公正公平的評審程序，不法意圖相當明確。因此除了告發、告訴，也會要求證交所保留相關交易紀錄及證據，供地檢署後續追查。

林明照重申，皇昌營造在承擔所有工程的記錄中，皆獲得所有業主、主管機關高度肯定，尤其在獲獎記錄以及工程履約方面，都獲得相當高的分數。三接工程是整個經濟的重要建設，也是民生相關的重要建設，此次告發，是希望藉由司法程序，還給辛苦工作的工程人員一個清白，同時也要將背後不法之徒揭發。

根據皇昌營造發布的新聞稿，提到媒體報導爆料人提供「錄音檔」揭露疑似中油高層要求廠商拉高預算，將原本的94億拉升到253億。對此，皇昌質疑該「錄音檔」的真實性，懷疑根本惡意損害公司形象，影響投標。

且三接二期工程於2022年招標時，就曾發生招標機關擅改招標規定，使原不符資格的廠商得以參標，當時皇昌營造即有陳情，但無下文。如今又正值台電四接工程開標之際，又有不明人士蓄意以不實訊息，提供自導自演的錄音檔，惡意打擊皇昌聲譽，已涉犯違反證券交易法、政府採購法等，呼籲檢調立刻進行調查，維護公司、員工權益。

