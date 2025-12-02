中油三接採購疑涉弊北檢搜索11處約談13人 中油：全力配合司法調查

社會中心／綜合報導地下停車場，驚傳喋血案件！天道盟綽號"黑狗"的一名賴姓大哥，週一中午，在台北市西門町的一處停車場，被人砍傷，雙腳腳筋斷裂，恐怕殘廢，犯案的兩名男子，還在現場冷笑，等員警來抓，警方初步調查，嫌犯也是天道盟成員，宣稱不滿被害人曾經設局，羞辱幫內另一名大哥〝高寶勝〞，才會埋伏報仇。員警大聲喝令，要眼前這兩名穿著黑衣的男子趴下，只見嫌犯高舉雙手，相當配合，就在幾分鐘前，他們兩人持刀尋仇，把一名天道盟的賴姓大哥，砍到血濺地下停車場，兩腳的傷口，深可見骨。來到事發現場，地上的血跡，依舊清晰可見，觸目驚心。目擊者說，兩人尾隨在他後面，突然就不知道什麼原因，就把他兩隻腳小腿那個腳筋砍斷，然後就出血這樣。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）事發在台北市萬華區，週一下午兩點左右，位在西門町的一棟大樓地下停車場，警方調查，被砍的賴姓男子，是天道盟的大咖，江湖上人稱"黑狗"。他疑似在幾年前，設局羞辱同為天道盟不倒會大哥的"南萬華教父"高寶勝。今年十月中，高寶勝癌症過世，12月1號，在板橋殯儀館舉辦告別式之後，他的義子徐姓男子，就帶著一名小弟，持開山刀埋伏報仇，當場砍斷黑狗的雙腳腳筋，兩人犯案後，還報警自首，留在原地冷笑，等待警方到場。知情人士表示，恩怨是很多年前就有恩怨了，兩人就為了土方的事情，而且寶勝被弄得很沒面子，所以他就耿耿於懷，後來很多他們一些大佬兄弟出來喬緩頰，但是寶勝就是一口氣嚥不下來。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）萬華警分局偵查隊副隊長施仁捷表示，現場發現一名腿部刀傷的賴姓民眾，另現場兩名犯嫌，站立於旁稱其所為，惟稱等待律師到場，才願意陳述。根據了解，"黑狗"賴姓男子，平常行事狠辣，是前天道盟盟主羅福助的左右手，1996年8月，時任立委的廖學廣被關狗籠的事件，警方還一度懷疑他涉入其中，這回下半身遭砍十幾刀，雙腳可能因此殘廢，警告意味濃厚，警方擴大調查，要避免黑幫尋仇，引發腥風血雨。原文出處：黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋" 更多民視新聞報導越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具保護令生效竟惱羞成怒砍30刀割喉殺害前女友 劉男羈押禁見3月

