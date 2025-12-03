中油三接採購遭爆浮報百億 世曦前董座施義芳3人無保請回
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程被匿名檢舉疑似浮報超過百億元，台北地檢署昨（2）日指揮廉政署及調查局展開搜索，並約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳等13人到案說明。施義芳、工程部主管張欽森與經理陳建中3人於複訊後，於今日清晨無保請回。
檢舉內容指稱，中油高層曾對廠商表示「中油不缺錢」，使原本約百億元的外推防波堤工程預算一路增至253億元，引發浮報疑雲。檢調2日搜索中油總部、台中液化天然氣工程處及世曦公司等11處，並訊問中油副總黃榮裕等多名中油與世曦人員。
全案先前遭週刊爆料時，中油與台灣世曦均否認不法，強調採購程序依《政府採購法》辦理，預算係依專業訪價與歷年工程成本編列。對於檢調發動搜索，中油強調將全力配合司法，對於不實指控必要時將採法律行動。
更多FTNN新聞網報導
入伍第2天！黃埔營區22歲新兵2樓墜落 八軍團證實
禁藥鯛魚排「廠商複驗爆逆轉」 高雄衛生局火速揭真相：依法依程序嚴謹作業
台大碩士班資格離奇遭取消！學霸一查傻眼 「幕後黑手」竟藏身邊
其他人也在看
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 21
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 240
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 94
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 154
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 3
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 87
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 137
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 98
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 36
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 20 小時前 ・ 19
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰
俄羅斯總統蒲亭2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫與女婿庫許納，討論烏克蘭和平，會談超過4小時。會談前，蒲亭警告歐洲，如果選擇與俄羅斯開戰，將遭到迅速擊敗，並駁斥歐洲對烏克蘭的反提案，對俄羅斯來說完全不可接受。公視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 19
蘇貞昌喊「民進黨包起來」遭狠酸：超強催票
[NOWnews今日新聞]前行政院長蘇貞昌30日為綠委、高雄市長擬參選人邱議瑩站台，喊出：「台灣連高雄都讓國民黨贏，那民進黨就包起來了，對不對？」。對此，政論粉專《政客爽》日前狠酸，蘇貞昌超強催票口號...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 130
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65