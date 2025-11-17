中油三接新增305億元！ 黃國昌爆：預算還沒報立院、就已決標

民眾黨立委黃國昌揭露三接外推工程決標情形 圖：黃國昌辦公室提供

[Newtalk新聞] 中油三接天然氣工程，因保護藻礁外推，預算從 660 億元暴增 305 億元。民眾黨立委黃國昌今（17）日質詢揭露，這個新增計畫政院 2022 年 3 月核定，新增預算編在 2023 年度裡，但立法院還沒審，中油就於 2022 年決標。另外，整個最後決標預算高達 343 億元，「從別的項目挪用過來？」中油董事長方振仁坦承，「對，還有工程準備金。」

中油桃園觀塘液化天然氣接收站（三接）工程預算爆發爭議，該工程因三接藻礁公投，蔡政府於 2018 年決議接收站外推。

黃國昌質詢時表示，中油三接原規劃五項主體工程 660 億餘元，後來外推方案新增三項工程，時程延長 2.5 年，新增三項主體工程標案包括，棧橋延伸段工程、觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程及製程設備及管線工程。2021 年 5 月行政院宣布「中油三接外推方案」，預算增加 150 億、2025 年 6 月供氣。但實際上預算暴增305億元，展延工期至2029年底。這是大內宣嗎，怎麼政院記者會講 150 億元，後來會變成 305 億元？但中油董事長方振仁說，150 億元是講直接工程部分。

黃國昌質詢時說，修正計畫的預算什麼時候編的？方振仁先說，965 億元的部分是修正計畫的項目，是 111 年 3 月份政院核定，他們應該是 111 年度的預算書會揭露。

黃國昌則說，實際暴增的 305 億元預算，是 112 年度預算書才出來的，他詢問方振仁看到簡報了沒？這時方振仁才說他看到了。

黃國昌接著說，外推的工程是什麼時候決標的？方振仁說，111 年的 7 月。

黃國昌說，中油預算還沒送到立法院，立法院也還沒通過，「立法院審不審，對你們沒有差，我反正就決標下去了啊。連預算都沒有就可以辦決標？所以立法院在審國營事業的預算是形同具文嗎？」

方振仁則說，原始計畫是立法院同意。後續修正計畫是行政院核准，「我們先行動支」。

黃國昌說，這是行政院編了，立法院還沒審核，就先幹了嗎？「預算到 2023 年才編，但是我 2022 年決標了。」至於暴增 305 億元，預算書只有數字、計畫目的、計畫內容、投資總額，全部字數加起來不超過一百個字。是把立委當成閉成眼睛在審預算嗎？

黃國昌還追問，這三項工程最後多少？黃振仁先說，330 億左右。不過，黃國昌糾正，343 億元。先射箭再劃靶就算了，預算審查通過 305 億元，決標可以到 343 億元？

方振仁則說，直接工程 150 億元，但這個工程還有其他的項次。「這裡面我們會去籌備一些物調的」。黃國昌說，「會去從別的項目挪用過來？」方說，「對，還有工程準備金。」

