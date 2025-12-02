中油三接案司法進行調查 台灣世曦：願協助釐清案情

台北地檢署。呂志明攝



檢調今(12/2)日因中油第三接收站案，進入台灣世曦公司工程顧問公司進行調查，台灣世曦工程顧問公司傍晚發表聲明表示，本案日前於媒體報導後，台灣世曦即將相關資料提供中油公司。現已進入偵查階段，全力配合檢調單位偵辦，並依據檢調單位指示，提供必要文件與資訊；另經台灣世曦調閱相關過程，並無外傳浮報百億的情事，願意盡力協助釐清案情。

台灣世曦指出，公司秉持恪守專業倫理，並尊重司法調查程序，也期盼透過司法程序釐清事實。目前台灣世曦公司營運及各項業務推動不受影響，並持續致力於提供嚴謹、高品質的工程顧問服務。

廣告 廣告

對於媒體報導有關前任董事長施義芳是否接受調查一事，因其目前未任職於台灣世曦，無從表示意見。

更多太報報導

中油三接案浮報百億疑涉貪 檢廉11路搜索世曦前董座遭約談

三接採購遭影射 中油籲請各界尊重司法、勿再補風捉影

董座自清中油內部資料從未有94億元報價 「錢最多」不是中油高層所說