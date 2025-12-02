中油三接案浮報百億疑涉貪 檢廉11路搜索世曦前董座遭約談

台北地檢署。呂志明攝



台灣中油「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程，金額暴增逾百億元，引發外界質疑浮報預算，錢疑流入私人口袋。台北地檢署今（12/2）日指揮廉政署及調查局北機站，持法院核發搜索票，前往中油、世曦及相關涉案人員住居所共11處地點執行搜索，同時以被告身分傳喚世曦前董座施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中等3人到案，另以證人身分傳喚中油相關人員到案釐清案情，全案朝違反貪污治罪條例、政府採購法方向偵辦。

台北地檢署於今年11月11日接獲匿名檢舉信函，內容指控該防波堤工程在短時間內多次調整預算，從原先的94億元飆升至253億元，超出合理範圍，立即指派檢肅黑金專組檢察官游欣樺指揮廉政署、調查局北機站組成專案小組偵辦。

經專案小組密集召開專案會議，蒐集事證，為保全證據，於今日持法院核發之搜索票，搜索中油公司、世曦公司及案關人員之住居所、辦公位置等共11處，並通知上開公司與本案採購有關之人員、主管等共13人到案說明，目前持續調查釐清中。

據了解，這次搜索的地點包括中油位於信義區總部採購處、台中大肚液化天然氣工程處及世曦公司。今日傳喚到案的被告則全為世曦的人員，包括世曦前董座施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中等3人，至於今日傳喚到案的中油人員，則以證人身分約談。

