中油三接浮報工程款疑雲！羅智強比對錄音檔、決標金額 揪出廠商：數字對上了

週刊日前踢爆中油三接爆浮報百億經費，曝光的錄音檔中中油高層更囂張表示中油什麼都沒欠，錢最多，明示廠商預算可以再往上加，立法院司法法制委員會今（17）日召開「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆事件查處成效」專案報告，國民黨立委羅智強比對錄音檔與最終決標金額，直指錄音檔中的廠商就是東丕公司。

羅智強指出，錄音檔中中油高層建議廠商將報價從90億調高到256億，而根據中油委請海事專業廠商台灣世曦工程顧問公司所做出的三間廠商詢價結果，宏華公司239.6億元、皇昌泛亞團隊269億元，而東丕公司正好就是256.5億元，與週刊報導的數字一致，推論錄音檔廠商就是東丕公司。

羅智強接著質疑，錄音檔中的總經理是不是就是時任中油總經理的中油董事長方振仁，對此，方振仁解釋，週刊報導的是「總經理」，並沒有說是「中油」，三階二期是在2022年6月決標，儘管他個人是在4月升任總經理，但這件事情應該是發生在請購、預算核定的「前總經理」階段。

羅智強表示，他今天已經提供給調查局兩個單位可以追查，他今天還要再提供第三個單位，中油委請的顧問公司台灣世曦的董事長就是鄭運鵬，但他是七月才上任，這件事和他沒關係，但就他所知吹哨者也有去和台灣世曦爆料，點名鄭運鵬應該也要好好去了解一下。

羅智強指出，國營事業貪瀆案被移送最多的就是中油，中油過去五年賠了3000億，負債比高達93%，還敢罵廠商報價報太低，認為中油到現在還不敢告週刊就是心虛，就算今天的弊案發生的時間不在方振仁任內，但中油根深柢固的貪腐文化，董事長責無旁貸，要求拿出鐵腕魄力，該辦就辦。



