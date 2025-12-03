中油三接浮報工程款逾百億！世曦前董座無保請回 羅智強爆：相關人員已滅證、串供

國民黨立院黨團今舉行記者會，痛斥民進黨政府不顧國營事業虧損連連，卻拿來當作政治酬庸，呼籲檢方不要「假調查、真包庇」。（圖／國民黨團提供）

中油第3座液化天然氣接收站工程遭爆浮報逾百億元預算，檢調昨（2日）晚間發動大規模約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳等人。國民黨立院黨團今舉行記者會，痛斥民進黨政府不顧國營事業虧損連連，卻拿來當作政治酬庸，呼籲檢方不要「假調查、真包庇」，務必將中油三接工程弊案查個水落石出，揪出幕後真正的黑手。

國民黨立院黨團書記長羅智強今說，檢方表面上大陣仗搜索，結果是「欲縱故擒」、接著「大案小辦」，最後「棄車保帥」、「以拖待變」。羅智強說，今年11月11日國民黨團透過記者會揭發中油工程弊案，檢舉人提到，3年前檢舉石沉大海，今年8月再次檢舉依舊石沉大海；11月13日透過羅智強第三度將檢舉函，交給出席記者會的法務部代表，檢方昨日才發動大規模搜索，已慢了21天。

羅智強表示，依檢舉人所提供訊息，在上月13日國民黨團開完記者會之後，這21天裡，有關人員都在滅證、串供。羅智強痛斥，這根本是檢察官「慈悲的溫柔」，對貪官慈悲又溫柔，硬拖了21天才對相關人員發動搜索，該滅證、串供的早就完成。

羅智強指出，得標廠商世曦當然也有問題，但檢方不用查關鍵的「中油總經理」？檢方都不用約談？不用列被告？現任中油董事長方振仁說，開標時他是總經理，但招標過程是前總經理的事，而中油前總經理是李順欽。羅智強質疑，若國民黨團沒有召開記者會揭露弊案，檢方收到檢舉函都不會去偵辦？直到21天才有動作？

羅智強提到，檢方雖大動作約談世曦前董事長等三人，但最後竟無保請回，檢方是「大案小辦」嗎？是彰顯檢察官「慈悲的溫柔」？國民黨台北市黨部主委被院檢依偽造文書千萬交保，還羈押近一年，難道檢方看到不是民進黨人，就押人取供？遇到綠色貪官就展現慈悲溫柔？這是假調查真包庇？綠色執政就是貪腐保證，拜託檢察官不要搞出真包庇的作為，不要搞個動作象徵性辦案，希望透過今天國民黨團再度舉辦記者會，對檢方有鼓勵的效果。

國民黨立院黨團副書記長王鴻薇也質問民進黨，國營事業是不是政治酬庸，吃銅吃鐵上下其手，最後變成貪腐保證？民進黨都不用跟國人說清楚？中油現在虧損高達800億元，卻可在三接外推工程，浮報金額高達150多億元，民進黨在乎國營事業經營績效嗎？是瘦了國營事業，肥了綠友友們？

王鴻薇呼籲，檢調務必將中油三接工程弊案查個水落石出，真正將幕後黑手揪出來。國民黨團不能忍受綠友友們，繼續染指國營事業，檢調必須查清楚，給國人一個交代。



