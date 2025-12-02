中油三接浮報百億弊案 藍委怒轟：電影《黑金》真實上演

中油第三座液化天然氣接收站外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾百億元，檢方2日約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳等13人。國民黨立委羅智強、王鴻薇雖肯定檢方辦案，但擔憂時間拖延過久，關鍵證據恐已遭銷毀，呼籲司法應追查究竟是哪位中油高層暗示業者可以抬價，並要求政府給全民一個交代。

國民黨團在11月18日就揭露三接弊案。（圖／中天新聞）

羅智強表示，尊重檢調的偵辦行動，也呼籲司法徹查到底、勿枉勿縱。他指出，此案最早在民國111年就有人提出檢舉，但經濟部與中油當時均稱查無不法，直到今年吹哨者透過媒體揭露後，檢調才開始啟動調查。羅智強提到，他11月質詢時就分析媒體訊息並非空穴來風，但經濟部與中油備詢卻說連錄音檔都沒聽過，難免讓人質疑到底有沒有好好查。

羅智強將要求中油及政府提出當時的調查報告，也提醒官員不要凡事推給檢調，內部政風調查必須落實，不能打假球。他強調，政府若持續不作為，就是在替不肖廠商開後門與巧門。羅智強說明，中油三接委託世曦進行工程設計、預算編列及招標文件製作，世曦曾向3家業者訪價，再由中油拍板預算，吹哨者指向的關鍵就在前端訪價過程與決策，到底是哪一位總經理向業者暗示可以抬價，相信若政府真有心查辦，並非難事。

中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程爆發採購弊案，遭到檢調搜索。（圖／世曦工程提供）

羅智強表示，過去電影《黑金》用一句「我們國家很有錢啊」諷刺工程弊端，沒想到如今情節真實上演。他指出，報導顯示中油高層稱「中油不缺錢」，預算從原估94億元一路被要求上修到120億元、150億元甚至250億元，如果屬實，根本是荒謬的國家之恥，政府與檢調不該鬆懈，要繼續查到底。

國民黨立委王鴻薇認為，檢方此次鎖定的調查對象是世曦前董事長施義芳，然而後面大尾似乎尚未被找出。她表示，從國民黨團開記者會到現在，時間已經拖那麼久，某些關鍵證據可能已被銷毀，希望檢方能繼續努力辦案，加快速度，不要雷聲大、雨點小，最後放掉了關鍵的高層。

據了解，中油依照計畫應於12月中提出事件報告，現在檢調已經介入，藍營也擔憂中油會以檢方已經開始偵辦為由，不再對外公布相關調查報告。

