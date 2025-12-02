中油三接浮報百億案遭搜索 世曦前董座等3人列被告

中油觀塘液化天然氣接收站（三接）傳採購弊案，台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳（左）昨移送北檢複訊。記者潘俊宏／攝影

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程被爆疑採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，台北地檢署昨指揮調查局北機站、廉政署搜索中油總部採購處、台中大肚區液化天然氣工程處、台灣世曦工程顧問公司等十一處地點，約談世曦前董座施義芳、中油大肚區天然工程處長黃榮裕等十三人到案，釐清招標過程是否有貪汙、違反採購法等舞弊，相關人凌晨移送檢方複訊，案情續延燒。

昨天約談對象中，中油六人，世曦工程顧問公司七人，其中施義芳、世曦經理陳建中與工程部主管張欽森三人列被告，其他包括黃榮裕在內中油採購人員、世曦職員皆為證人。

檢舉人錄音檔 「中油不缺錢」

據調查，台灣中油在二○二二年間，發包辦理「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程，採購案由世曦工程顧問公司處理，負責設計、預算編列、招標文件製作等，詎料卻遭檢舉時任中油總經理涉與業者勾串，浮報工程經費逾百億元弊端，過程還被偷偷錄音。

國民黨立院黨團十一月十一日開記者會，黨團書記長羅智強指出，檢舉人二○二二年向檢調檢舉，其中有段錄音檔顯示；「總經理說中油不缺錢，要我再報高一點」，中油還豪氣地說，「中油錢最多」，明示業者將預算金額再往上加，一路加到一五○億元，但中油覺得還不夠；再加碼到二五三億元，期間中油還斥責廠商「不會做頭路」。

東丕營造坦承 配合浮報款項

檢調追查，中油委託世曦工程顧問公司負責招標案報價事宜後，世曦向三家業者訪價，分別是東丕營造、皇昌營造與宏華營造，最初東丕報價一二二億元，沒想到中油卻要東丕浮報預算金額，後來提高為兩百多億元，而皇昌與宏華營造也報價兩百餘億元，世曦最後折衷以二五三億元標金報給中油，中油高層認為此價格可行，報請行政院核定通過。

特別的是，此標案最後並非由配合哄抬標金的東丕營造拿下，而是由皇昌營造得標。調查局北機站為鞏固事證，先前已用證人身分低調約談東丕營造主管與高層，相關人坦承有配合中油浮報工程經費。

工程款四度加碼 253億元拍板

調查顯示，若以東丕營造最初報價一二二億計算，中油涉聯合業者哄抬工程款，期間經四次「加碼」，最後以原價金二倍、也就是二五三億元拍板，等於多出一三一億元款項；中油有無官商勾結？護航特定廠商？資金流向為何？是檢調昨搜索的重點，而世曦當時報價的相關簽呈，更是檢調首要查扣證據，過濾這些報價簽呈，應可順藤摸瓜，揪出中油涉貪高層，預料將有第二波偵查作為。

