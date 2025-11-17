中油三接浮報經費 羅智強比對錄音檔、報價鎖定涉嫌廠商

立法院司法及法制委員會今（17）日召開「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆事件查處成效」專案報告，國民黨立委羅智強針對週刊日前踢爆中油三接爆出浮報百億經費一案質詢，他比對曝光錄音檔內容與最終決標金額後，直指錄音檔中的廠商就是東丕公司。

中油三接工程。(圖/中天新聞)

有關中油三接浮報工程款爭議，今天也有民眾黨的立委在委員會中質疑，三接五項主體工程最早是660億元，後來因為藻礁爭議推出延伸工程，相關預算從原先預估增加150億元變暴增343億元，且看不到細節。

羅智強質詢時指出，錄音檔裡的中油高層囂張表示，中油什麼都沒欠、錢最多，明示廠商預算可以再往上加，建議廠商將報價從90億元調高到256億元。根據中油委請海事專業廠商台灣世曦工程顧問公司所做出的3間廠商詢價結果，宏華公司報價239.6億元、皇昌泛亞團隊報價269億元，而東丕公司報價正好是256.5億元，與週刊報導的數字一致，因此推論錄音檔中的廠商就是東丕公司。

此外針對錄音檔裡的總經理，是否為時任中油總經理的現任中油董事長方振仁，方振仁回應，週刊報導的是「總經理」，並沒有說是「中油」。方振仁說，三階二期是在2022年6月決標，儘管他是在同年4月升任總經理，但這件事應該是發生在請購、預算核定的「前總經理」階段。

羅智強(圖右)質詢方振仁。(圖/中天新聞)

羅智強說，他已經提供給調查局兩個單位可以追查，今天還要再提供第三個單位。他表示，中油委請的顧問公司台灣世曦的董事長就是鄭運鵬，鄭運鵬7月才上任，所以這件事與其無關，但就他所知，吹哨者也有向台灣世曦爆料，因此點名鄭運鵬應該也要好好了解一下。

羅智強強調，國營事業貪瀆案被移送最多的就是中油，中油過去5年賠了3000億元，負債比高達93%，還敢罵廠商報價報太低。他認為，中油到現在還不敢告週刊就是心虛，就算今天的弊案發生時間不是在方振仁任內，但中油根深柢固的貪腐文化，董事長責無旁貸，要求方振仁拿出鐵腕魄力，該辦就辦。

