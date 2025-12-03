中油三接浮報近150億 藍委痛批檢方拖21天才搜索已滅證

國民黨立法院黨團今（3）日召開「中油、世曦共組貪污集團？！卓榮泰出來面對！」記者會，書記長羅智強與立委王鴻薇針對中油三接工程浮報弊案提出嚴厲批評。羅智強指出，檢方在國民黨團11月11日召開記者會並第三度遞交檢舉函後，拖延21天才進行搜索，質疑已給予充足時間滅證串供。

國民黨立委王鴻薇、羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強在記者會中展示當日《聯合報》頭版，上半部報導近150億元的中油三接浮報工程弊案，下半部則是捐贈32元電鍋給拾荒老婦的清潔隊員遭貪污判刑。他痛批這是「一個台灣兩個世界」的荒謬現象，批評民進黨執政下對綠色貪官展現「慈悲的溫柔」，對在野黨人士則「壓人取供」。

廣告 廣告

國民黨立委羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強表示，檢舉人三年前就曾檢舉此案，今年8月再度檢舉，走投無路才找上他。他在11月11日親自將檢舉函交給法務部，但檢方卻拖到昨日才進行搜索。羅智強透露，檢舉人在這段期間告知，相關人士已在滅證和串供。他質疑檢方辦案方式是「欲縱故擒」、「大案小辦」、「棄車保帥」、「以拖待變」。

羅智強指出，檢舉函中多次提到關鍵人物為中油總經理，包括中油總經理對東丕公司表示「叫你調高你都聽不懂」、「我們會以某價格做預算，不用擔心別家廠商政治實力」等內容。他質疑為何中油總經理不用查、不用約談、不用列被告。羅智強提到，他曾質詢現任中油董事長方振仁，方振仁回應雖然開標時他是總經理，但招標過程是前總經理的事，前總經理為李順欽。

羅智強批評，東丕公司被約談後，根據報紙報導承認「完全是事實，就是中油叫我浮報價格」。他質疑若非國民黨開記者會，檢方就不會約談、不會搜索。他指出，雖然世曦董事長等人被列為被告並約談，但無保請回，對比國民黨籍的南投縣主委黃呂錦茹偽造文書案以1100萬元交保且羈押近一年，批評檢調辦案標準不一。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

立委王鴻薇在記者會中指出，昨日遭搜索的關鍵人物施義方是前世曦工程董事長，今年初才因屬於英系而被賴清德政府撤換，現由鄭運鵬接任。王鴻薇強調，施義方從2008年到2020年，每四年都被民進黨提名為全國不分區立委，是不折不扣的政治人物。她表示，施義方擔任世曦工程董事長時，因政商關係雄厚，就職時花籃滿滿被稱為「像花海、像半個花博」。

王鴻薇批評，民進黨不斷將自己人安插到國營事業進行政治酬庸，卻一一爆發弊案。她列舉排雲綠能董事長陳貴光、台電前總經理鍾炳利都曾爆發貪污弊案並遭收押，質疑國營事業是否成為民進黨「政治酬庸、貪腐保證」。王鴻薇指出，中油目前虧損金額超過800億元，但三接一個外拓工程的浮報金額就將近150億元，質疑這些綠營人士是否在乎國營事業經營績效，批評「瘦了國營事業，肥了這些綠營人士」。

羅智強在回應媒體提問時批評，總統賴清德面對中油150億元浮報弊案、太子集團詐騙案都未發聲，每天只關心如何抹紅在野黨。他表示，太子集團在台灣詐騙九年，剛好就是民進黨執政九年。羅智強諷刺賴清德的「團結十講」在九合一大選中慘敗，被「32個巴掌打得這麼慘」，批評賴清德是「無能只會抹紅的總統」。

延伸閱讀

中油三接浮報百億弊案 藍委怒轟：電影《黑金》真實上演

中油三接爆浮報百億醜聞！檢廉兵分11路搜索 施義芳等13人請回

中油三接工程涉浮報百億 北檢搜索約談13人