中油三接爆浮報百億醜聞！檢廉兵分11路搜索 施義芳等13人請回

北檢調查中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾百億元案，檢方2日指揮廉政署北調組、調查局北機站兵分11路搜索，約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳等13人到案。經檢方複訊後，3日凌晨諭知施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中3名被告及中油公司10名證人均無保請回。

施義芳。（圖／中時提供）

北檢表示，今年11月11日立委舉行記者會質疑「能源全國吃緊、中油高層緊吃」當天，檢方接獲匿名檢舉信函，指揮廉政署北部地區調查組與調查局北機站共同偵辦。為保全證據，檢方2日指揮廉調人員搜索中油採購處、台中市大肚區中油液化天然氣工程處、台灣世曦工程顧問公司及涉案人員住居所、辦公位置等11處。

檢調廉約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中3名被告，以及中油承辦人10名證人到案。經檢方複訊後，3名被告及證人中油楊姓、胡姓2名人員均請回。時任中油大肚液化天然氣工程處長、現為中油副總的黃榮裕及相關中油人員作證，由廉政署訊問後亦請回。

中油三接工程。（圖／世曦）

據檢舉內容指出，三接第二期總工程費高達253億元，中油高層授意拉抬工程費，原本預算94億元，中油招標前找廠商報價先提出122億元價格。未料高層聽到後撂話：「中油什麼都沒欠，錢最多。」明示預算可以往上加。檢舉資料進一步指出，廠商加到150億元，中油高層仍不滿意；廠商又報價220億元，竟被中油高層罵：「你這個頭家人不會做頭路，我已經跟你講這麼多了，還聽不懂！」廠商最後加價到256億，中油以253億元招標。

「第三座天然氣接收站投資計畫」興建桃園觀塘液化天然氣接收站，簡稱「三接」，中油公司107年10月26日決標三接工程，簽約委託台灣世曦工程顧問公司監造，興建工程的施工團隊發包給皇昌營造、泛亞工程承攬。第一期工程在港區要興建防波堤阻擋海浪，需要建造許多沉箱，這些沈箱可能在移動時相互碰撞導致破裂，當時曾被環團質疑變成「豆腐渣」工程。

張欽森。（圖／中時提供）

檢調廉接獲錄音檔匿名檢舉，指稱三接第二期總工程費高達253億元，中油高層授意拉抬工程費，原本預算94億元，中油招標前找廠商報價先提出122億元價格。檢舉指出，中油高層霸氣向廠商說：「中油什麼都沒欠，錢最多！」明示原本規劃94億元的第二期外推防波堤工程，預算可以往上加，經過4次灌水至253億元。

專案小組經多次密集召開專案會議，2日持搜索票搜索中油位於信義區總部採購處、台中大肚液化天然氣工程處及世曦公司，以及案關人員的住居所、辦公處等共11個地方。施義芳面對媒體不發一語離去。其他包括中油副總黃榮裕在內的中油採購人員、世曦職員皆為證人，由廉政官訊問後請回。

陳建中。 （圖／中時提供）

立法院國民黨團日前開記者會質疑「能源全國吃緊、中油高層緊吃」，要求檢調徹查。台北地檢署為保全證據，指揮廉政署北調組、調查局北機站兵分11路搜索相關單位及涉案人員住居所、辦公位置，約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中3名被告以及中油承辦人10名證人到案。

