中油三接爆百億弊案！94億工程狂加價至253億...北檢兵分11路搜索、傳喚13人到案說明

台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接）爆出弊案，浮報預算數百億元，台北地檢署今（2日）指揮廉政署與調查局兵分11路搜索，地點包括中油、台灣世曦工程顧問公司等處，並約談世曦前董座施義芳共13人到案說明。

據《鏡周刊》爆料，中油「三接」觀塘液化天然氣接收站的第二期防波堤工程，原先規劃預算約為94億元，但廠商被中油高層明示報價太低，並稱「中油不缺錢」，因此短時間多次增加預算，最後灌水至253億元。

面對預算編列、採購偏袒特定廠商的質疑，中油20日曾澄清，三接相關工程均依照政府採購法辦理，過程公開透明，至於週刊轉述之錄音檔，台灣中油除再次啟動政風調查，並且全力配合檢調單位調查。



北檢表示，11月11日接獲匿名檢舉信函後，便立即指揮廉政署、調查局北機站共同偵辦，經承辦主任檢察官、檢察官密集召開專案會議蒐集事證。



北檢指出，為保全證據，遂於2日發動搜索中油公司、世曦公司及相關人員住居所、辦公位置等共11處，並通知有關人員、主管等共13人到案說明，目前全案朝《貪污治罪條例》方向持續調查釐清中。

