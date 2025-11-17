中油三接經費爆浮報爭議 中油公司：預算編列合理無暴增

立法院司法及法制委員會今天(17日)邀請中油公司、法務部等機關就「中油三接浮報工程款爭議」等議題，進行專題報告。中油公司表示，此案依政府採購法程序辦理，預算編列過程無所謂經費暴增、變動4次之情況。法務部則指出，中油三接是否涉及浮報工程款，刻由檢察官依法偵辦，支持檢察官依法定程序徹查事實。

中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程近日遭爆出工程預算浮報疑雲，引發社會高度關注。立法院司法及法制委員會17日邀請法務部、經濟部、中油公司等相關部會及官員就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告，並備質詢。

廣告 廣告

中油公司董事長方振仁報告時指出，中油三接工程是委託國內知名的海事專業廠商「台灣世曦」辦理設計、預算編列與招標文件製作，「台灣世曦」設計完成後，以本案所使用的大宗物料項目向市場詢價，再依營建物價指數及過往類似工程契約價金，經其內部核算數量加總堆疊後，並再次向國內廠商詢價，綜整評估後提供本案招標預算，預算編列合理。

方振仁並說，中油三接工程是依政府採購法公告前辦理公開閱覽程序，後續依內部程序逐級經中油公司董事會通過，並無所謂預算暴增情事。他說：『(原音)預算編列過程中，並沒有媒體報導從新台幣百億暴增至253億元、變動4次的情形。至於媒體報導錄音檔中涉及中油公司弊失的部份，中油已啟動行政調查作為，並將全力配合司法機關釐清案情，對於有惡意損害中油公司聲譽的行為，也將採取適當法律途徑，來維護中油公司的聲譽與權益。』

法務部長鄭銘謙報告時則表示，中油三接是否涉及浮報工程款案，刻由檢察官依法分案偵辦，法務部對具體個案不干預、不介入、不指導，支持檢察官依法定程序澈查事實。

不過，鄭銘謙也指出，調查局自2021年至2025年11月為止受理國營事業貪瀆案件總計有415件，移送118件，各地檢署起訴共61件。鄭銘謙也進一步表示，移送結果以中油公司最多，台電公司次之，台水公司再次之；移送罪名以政府採購法案件(詐術圍標)最多、貪污治罪條例(收賄罪、詐領財物)次之，刑法詐欺罪再次之。鄭銘謙強調，法務部所屬檢察機關受理告訴、告發、自首或接獲相關檢舉，均依規定分按偵辦，調查相關證據，對於違法行為均依法追訴。(編輯：鍾錦隆)