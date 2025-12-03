中油三接被爆浮報百億！約談13人均請回 台灣世曦回應了

中油三接被爆出浮報標案工程款，目前檢方介入調查釐清。（資料照）

中油第三座液化天然氣接收站（下簡稱三接）外接防波堤工程，上月被《鏡週刊》揭露涉弊案，指中油高層明示包商灌水，94億工程款暴漲至253億，台北地檢署昨（2日）兵分11路發動搜索，並約談中油、台灣世曦工程等公司採購相關共13人，訊後均請回。台灣世曦今回應，目前同仁訊後皆獲無保請回，請各界不應無根據揣編案情，妨礙司法進行。

北檢昨（2日）指出，上月11日接獲匿名檢舉，為保全證據，指揮廉政署北調組廉政官及調查局北機站調查官，持搜索票搜索中油、世曦公司及案關人員之住居所、辦公位置等共11處，並帶回台灣世曦前董事長施義芳及採購相關人員共13人，其中5人被移送檢方複訊，漏夜偵訊後全數無保請回。

廣告 廣告

《鏡週刊》上月報導指出，取得關鍵爆料錄音檔，內容顯示，中油三接外推方案外廓防波堤新建工程，原先預算僅約94億元，但招標前中油高層向業者暗示「中油什麼都沒欠，錢最多」，招標價碼4度抬升，最終飆升超過2.5倍、以253億元結標。

中油第一時間回應，表示工程採購作業程序委託「台灣世曦工程顧問公司」辦理，強調工程案預算編列概估皆依照標準程序，才由中油審查概估預算合理，並據以編列招標預算金額。台灣世曦今回應，表示會全力配合調查，強調目前同仁訊後皆獲無保請回，請各界不應無根據揣編案情，妨礙司法進行。





更多《鏡新聞》報導

成功嶺替代役剛報到「偷車開回家」下場曝 車主連長台北牽車

龍山寺千元買個資 被查出「要人頭領柏青哥優惠」主嫌遭送辦

基隆自來水飄汽油味！地檢署分案偵辦 市府罰水公司50萬