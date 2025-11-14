中油三接遭控涉浮報工程費 國民黨團提案要求卓榮泰專報

國民黨立院黨團14日於立法院會中提案，為避免再次官官相護掩飾真相，邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長就「三接工程弊案」進行專案報告並備質詢。（擷取自國會頻道）

日前媒體爆料中油觀塘液化天然氣接收站（三接）外推方案工程遭灌水百億，經兩度檢舉，檢調均無下文。國民黨立院黨團今（14）天於立法院會中提案，為避免再次官官相護掩飾真相，邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長就「三接工程弊案」進行專案報告並備質詢。該案逕付二讀，交付黨團協商。

國民黨團提案指出，日前媒體爆料三接外推方案工程遭灌水百億，經兩度檢舉，檢調均無下文。爆料者指陳中油高層要求浮報三接工程經費，不僅態度惡劣，更根本無視民脂民膏不把公帑當一回事。爆料者聲稱於民國111年「三接」開標後即向檢調檢舉，但三年過去均未見調查。最不可思議的是，「外推防波堤工程」原規劃工程預算為94億元，廠商報價122億元，但中油高層一再明示「報價太低」，並表示「中油錢最多！」授意廠商抬高工程費，經4度加價，灌水到253億元，整整高出160億元，還斥責廠商「不會做頭路」。

國民黨團指出，由於110年5月3日行政院召開「三接外推方案」記者會，宣布工業觀用港再外推455公尺，工期延長2.5年、經費增加150億元三大重點，然而最後光是外推方案之防波堤新建工程決標金額即高達253億元，導致計畫總經費爆增305億5058萬4千元，前後說明差距甚大，是工程規劃失據，還是官商勾結浮報濫用民脂民膏？

國民黨團建請院會作成決議，「鑑於經濟部長龔明鑫表示2024年曾接獲舉報三接工程弊案，雖經政風單位調查並無不法，惟現又有媒體提出新事證，為免再次官官相護掩飾真相，邀請行政院院長率同相關部會首長就『觀塘液化天然氣接收站（三接）工程弊案』進行專案報告並備質詢」，以釋群疑。全案逕付二讀，交付黨團協商。

